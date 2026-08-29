Три человека погибли и восемь пострадали при обстреле белгородского Шебекино

В Шебекино Белгородской области три человека погибли при обстреле со стороны ВСУ, заявили в оперштабе региона. «В результате прилетов боеприпасов по частному сектору погибли женщина и двое мужчин», — указано в сообщении.

Семь человек получили осколочные ранения тела, у еще одного диагностировали акубаротравму. Все пострадавшие госпитализированы, состояние троих оценивается как тяжелое.

Также в частном секторе зафиксированы повреждения строений и транспортных средств в результате ударов FPV-дронов.

В поселке Пятницкое Волоконовского округа мужчина получил ранения при ударе дрона по автомобилю.

Также повреждения транспорта и строений из-за атак БПЛА зафиксированы в Ракитном Ракитянского округа, в Разумном под Белгородом и Глотово в Грайворонском округе.