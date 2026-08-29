Вопрос журналиста газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Михаэля Мартенса об убийстве русских стал результатом формирования в Европе атмосферы ненависти к России, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Словакии Роберт Фицо

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Премьер-министр Словакии Роберт Фицо

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«Боюсь, что это результат формирования милитаристской атмосферы, особенно в последнее десятилетие, атмосферы русофобии и, главным образом, ненависти к России,— сказал господин Фицо на мероприятии по случаю годовщины Словацкого национального восстания (трансляция велась на YouTube-канале партии Smer).— Мы можем лишь догадываться, что этот журналист слышал дома, когда был маленьким».

На пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского в Белграде 8 августа Михаэль Мартенс спросил, что европейские страны могут сделать, чтобы «помочь убить больше русских». Басманный суд Москвы заочно арестовал журналиста по статье о возбуждении ненависти или вражды.