Премьер Словакии Фицо прокомментировал вопрос журналиста FAZ об убийстве русских
Вопрос журналиста газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Михаэля Мартенса об убийстве русских стал результатом формирования в Европе атмосферы ненависти к России, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
«Боюсь, что это результат формирования милитаристской атмосферы, особенно в последнее десятилетие, атмосферы русофобии и, главным образом, ненависти к России,— сказал господин Фицо на мероприятии по случаю годовщины Словацкого национального восстания (трансляция велась на YouTube-канале партии Smer).— Мы можем лишь догадываться, что этот журналист слышал дома, когда был маленьким».
На пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского в Белграде 8 августа Михаэль Мартенс спросил, что европейские страны могут сделать, чтобы «помочь убить больше русских». Басманный суд Москвы заочно арестовал журналиста по статье о возбуждении ненависти или вражды.
В августе 2026 года Михаэлю Мартенсу было заочно предъявлено обвинение по части 2 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды) и он был объявлен в международный розыск после того, как Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Посольство России в Германии ранее, в августе 2026 года, заявило, что рассмотрит возможность принятия правовых мер в отношении Михаэля Мартенса из-за его слов на пресс-конференции Владимира Зеленского, где он спросил о возможности «помочь убить больше русских». Сергей Лавров также выразил надежду, что Сербия отреагирует на вопрос журналиста.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее высказывался против русофобии, заявив в ноябре 2024 года о готовности к нормализации отношений с Россией. Он также критиковал чиновников Евросоюза, призывающих разрешить Украине использовать дальнобойные ракеты для ударов по территории РФ, призывая прекратить «взаимное убийство славян». В декабре 2025 года Роберт Фицо раскритиковал планы Евросоюза передать заблокированные российские активы на нужды Украины, заявив, что не хочет быть частью Западной Европы, которой безразличны жизни гибнущих в военном конфликте.