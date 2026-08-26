Журналиста FAZ Мартенса заочно арестовали в Москве и объявили в розыск
Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для корреспондента немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Михаэля Мартенса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Решение принято заочно в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти или вражды).
Журналисту заочно предъявили обвинение, он объявлен в международный розыск.
В начале августа во время совместной пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского и президента Сербии Александра Вучича в Белграде журналист спросил, что могут предпринять европейские государства, чтобы «помочь убить больше русских». В МИД РФ высказывания Михаэля Мартенса назвали недопустимыми и преступными.
В середине августа 2026 года министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду на реакцию Сербии относительно вопроса журналиста Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Михаэля Мартенса об «убийстве русских», заданного на пресс-конференции президентов Сербии и Украины Александра Вучича и Владимира Зеленского.
Посольство России в Германии 13 августа 2026 года заявило о намерении рассмотреть возможность правовых мер в отношении Михаэля Мартенса, после того как он неоднократно подтвердил, что не видит ничего предосудительного в своих словах. Российские дипломаты планировали привлечь правоохранительные органы России и Германии для проверки, не нарушают ли высказывания журналиста уголовное законодательство обеих стран.