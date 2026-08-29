Силы ПВО сбили 85 беспилотников над Россией за день

Средства ПВО уничтожили 85 беспилотников вооруженных сил Украины над российской территорией с 08:00 до 20:00 мск. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Орловской и Калужской областями, а также Крымом и акваторией Черного моря.

Большее число пострадавших при ударах беспилотников 29 августа — в Белгородской области. По данным оперштаба региона, за день там погибли три человека, еще 27 пострадали.