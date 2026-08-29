По стандартам «Краснодара»

В шестом туре чемпионата России по футболу «Краснодар» одолел «Ростов» — 1:0. Второй раз подряд успех лидеру премьер-лиги принес Жубал, забивший после розыгрыша стандарта. Теперь у кубанцев, которые одержали шестую победу, уже 18 очков. По-прежнему на шесть баллов от них отстает «Зенит». Петербуржцы, несмотря на то что оказались в меньшинстве, обыграли «Факел» — 1:0.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игрок «Краснодара» Хуан Боселли (в центре) борется с ростовчанами Андреем Ланговичем и Олакунле Олусегуном

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости Игрок «Краснодара» Хуан Боселли (в центре) борется с ростовчанами Андреем Ланговичем и Олакунле Олусегуном

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В Воронеж «Зенит» приехал после поражения от «Спартака», которое стоило потери не только трех очков, но и двух лидеров — Максима Глушенкова и Вендела. Лучший бомбардир текущего чемпионата пропускал матч с «Факелом» из-за дисквалификации, а бразилец в битве с красно-белыми получил травму. Хотя с командой, находившейся внизу турнирной таблицы, петербуржцы могли справиться и без них, и без Педро, который также отсутствовал в заявке. Выбывших заменили Луис Энрике, Артем Карпукас и Даниил Кондаков.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак решил, что на острие атаки Фелипе Аугусто будет полезнее Александра Соболева, и оставил россиянина в запасе. Тем не менее и у бразильского нападающего моментов было негусто.



Вообще, если что-то у гостей и получалось, то это стандарты, один из которых даже закончился попаданием в штангу. Правда, бил в том эпизоде отнюдь не Аугусто, а форвард «Факела» Аксель Гнапи, срезавший мяч в собственные ворота. Надо отметить и голкипера Даниила Фролкина, который сумел немного изменить траекторию его полета.

В середине первого тайма уже воронежцы едва не реализовали угловой. Защитнику Матвею Бардачеву никто не мешал пробить головой, и вратарю петербуржцев Денису Адамову просто повезло, что арендованный у «Зенита» футболист простил свой родной клуб и промазал. Пожалел бывшую команду и экс-зенитовец Алексей Сутормин, не отдавший последний пас в перспективной контратаке «три в два». А еще Гнапи бахнул над перекладиной из-за штрафной площади.

Затем подфартило и «Факелу», когда Роман Вега ворвался в штрафную, а Аугусто с его передачи угодил в штангу. Вскоре бразилец мог завершить прорыв Кондакова, но промахнулся из вратарской. А завершился первый тайм побеспокоившим Адамова ударом полузащитника хозяев Николая Гиоргобиани.

Подопечные Олега Василенко успешно играли на ноль и после перерыва. У гостей разве что Луис Энрике имел возможность открыть счет, но Фролкин остановил его. Семак понял, что от Аугусто ждать уже нечего, и выпустил Соболева. Вместе с тем он попробовал оживить левый фланг атаки, передвинув туда Густаво Мантуана, а потом еще попытался усилить давление с помощью Александра Ерохина. И на вбрасывании аута ветеран тут же сделал отличную скидку Соболеву, который опередил опекуна и врезал в перекладину.

Однако в концовке матча центральный защитник петербуржцев Игорь Дивеев тоже так врезал Гиоргобиани, что судье Антону Фролову пришлось удалить его с поля. Казалось, что в меньшинстве гостям уже будет сложно добыть победу, но на 91-й минуте арбитр назначил пенальти после неоднозначного момента с падением Кондакова в штрафной. Соболев реализовал его и с пятью голами догнал Глушенкова в списке лучших бомбардиров, а «Зенит» с 12 очками поднялся на промежуточное второе место.

Чтобы одержать шестую победу подряд и улучшить клубный рекорд на старте чемпионата, «Краснодару» нужно было разобраться дома с «Ростовом», который в прошлом туре крупно проиграл на выезде «Ахмату».

Лидера премьер-лиги не выбила из колеи даже травма Никиты Кривцова, нивелировавшего казавшийся невосполнимым уход Эдуарда Сперцяна в саудовский «Аль-Ахли». Зато в предыдущем матче с махачкалинским «Динамо» кубанцам уже помог, выйдя на замену, вернувшийся в строй Джон Кордоба.

Сейчас лучший бомбардир прошлого чемпионата появился в стартовом составе, как и Дмитрий Воробьев, подменявший колумбийца на позиции центрального нападающего. А у ростовчан травмировался основной голкипер Рустам Ятимов, и ворота защищал 18-летний Артем Петров, для которого это был дебют в Российской премьер-лиге. Так что гости, конечно, рисковали, бросая юниора под Кордобу.

Уже в дебюте Петрова проверил Жубал, положивший красивый гол ударом через себя в пятом туре. На этот раз бразильский защитник пробил головой прямо во вратаря. В дальнейшем желто-синие постарались максимально обезопасить своего вратаря от подобных угроз и подальше отодвинули игру, но от стандартов в исполнении «Краснодара» никто не застрахован.

Даже после того, как Тимур Сулейманов на угловом подстраховал Петрова и спас команду от Кордобы, Кристиан отправил отскочивший к нему мяч обратно в штрафную, а Жубал как надо подставил ногу. На 19-й минуте хозяева повели 1:0, при этом Жубал забил уже третий гол в чемпионате, сравнявшись по данному показателю с Кривцовым.

Едва не привел к взятию ворот и еще один краснодарский стандарт, когда Хуана Боселли заблокировал Умар Сако. Впрочем, кубанцы могли и пропустить, когда их голкипер Станислав Агкацев неожиданно подарил мяч Ивану Комарову и потом был вынужден сам исправлять свою ошибку. А ближе к перерыву и юный Петров отметился сейвом, отразив удар головой Александра Черникова. Причем опять опасная ситуация выросла из обычного стандартного положения.

Удивительно, насколько эффективно команда Мурада Мусаева продолжает разыгрывать угловые и штрафные даже без Сперцяна.

Благодаря этому она выиграла первый тайм, хотя ростовчане, наверное, вправе были сетовать на то, что еще при счете 0:0 арбитры не квалифицировали как нарушение игру рукой защитника черно-зеленых Витора Тормены.

Вторую половину встречи подопечные Мусаева провели строго по результату, что они тоже хорошо умеют делать. Только судья Никита Новиков заставил их понервничать, увидев фол со стороны Кевина Ленини на Комарове и назначив пенальти. Но потом он пересмотрел эпизод в повторе и изменил решение. А Ленини в компенсированное время мощно зарядил издали со стандарта, и Петров не без труда отбил мяч. Сохранив минимальное преимущество, «Краснодар» одержал шестую победу подряд и теперь лидирует в премьер-лиге с 18 очками.

Александр Ильин