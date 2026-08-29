Бастрыкин потребовал доклад о нападении на девятилетнего школьника в Асбесте

Председатель СКР Александр Бастрыкин запросил доклад по уголовному делу о нападении на девятилетнего жителя Асбеста (Свердловская область). Как сообщили в пресс-службе ведомства, городская полиция в течение нескольких месяцев так и не смогла обнаружить преступника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бастрыкин

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Александр Бастрыкин

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

По данным E1, инцидент произошел 10 апреля, когда второклассник решил пойти домой не по привычному маршруту, а вдоль дороги. «Около гаражей на ул. Мира неизвестный в маске и черной одежде подошел к мальчику сзади, схватил его за шею и стал душить. Школьник вырвался, ударив напавшего локтем, и убежал. Родители вызвали на место отряд полиции, а вечером написали заявление о нападении»,— пишет портал.

Отец ребенка рассказал журналистам, что записи с уличных камер к моменту их проверки уже были удалены, а представители одной из заправок отказались предоставлять запись без запроса полиции. «Быстро установить нападавшего в полиции не смогли и через девять дней, 19 апреля, вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Отец школьника считает, что полицейские могли опросить ребенка вместе с психологом, и тогда время бы не было упущено»,— сообщает Е1.

В публикации отметили, что отец ребенка приходил в отдел полиции для встречи с руководством, однако попал не на приемный день, после чего начал собственный поиск нападавшего на сына. «После этого семья стала получать СМС-сообщения с угрозами»,— пишет портал. Позже отец направил жалобы в главк, ФСБ и прокуратуру, в мае надзорное ведомство вынесло постановление, которое отменяло решение полиции об отказе в возбуждении уголовного дела.

Как сообщили в пресс-службе СКР, следственные органы уже расследуют соответствующее уголовное дело. Доклад об установленных обстоятельствах генералу Бастрыкину представит руководитель следственного управления по региону Богдан Францишко.

Василий Алексеев