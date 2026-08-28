Трех школьниц заподозрили в спланированном убийстве ребенка в Подмосковье

Вблизи подмосковного Орехово-Зуево нашли тело шестиклассника с ножевыми ранениями. По подозрению в его убийстве задержали трех школьниц. Возбуждено уголовное дело, сообщил РЕН ТВ.

Мальчик пропал 26 августа. После обращения матери в полицию ребенка объявили в розыск. 27 августа его тело нашли в подвале заброшенного общежития ПТУ. На торсе, шее и руках ребенка были множественные ножевые ранения.

По данным источников Telegram-канала Mash, школьницы специально заманили мальчика в заброшенное здание. РЕН ТВ утверждает, что «подростки зарезали ребенка ради видео для челленджа».

Никита Черненко