В Ленобласти ищут пропавшего ребенка

В Волховском районе Ленинградской области ведутся поиски пропавшего ребенка. Он исчез в районе деревни Надкопанье, расположенной рядом с реками Паша и Косопаша, сообщили в ГУ МЧС России по Ленобласти.

К поискам привлечены спасатели Аварийно-спасательной службы Ленинградской области, сотрудники полиции и добровольцы.

МЧС напоминает о необходимости не оставлять детей без присмотра вблизи водоемов и лесных массивов. В случае чрезвычайной ситуации следует звонить по номеру 112.

Карина Дроздецкая