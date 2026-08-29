МИД Турции вызвал посла Украины из-за атак БПЛА на турецкие суда в Черном море

МИД Турции вызвал посла Украины в Анкаре Наримана Джелялова в связи с атаками ВСУ на турецкие суда в Черном море. Об этом сообщает Anadolu.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

«Украинскому послу заявили о недопустимости нападений на турецкие торговые суда. Послу напомнили о необходимости обеспечения безопасности жизни людей, а также сохранности имущества, обеспечения функционирования судоходства и экологической безопасности в Черном море», — заявили в МИД.

По данным агентства, речь идет о судне Lider Bordo Mavi, которое было атаковано беспилотниками в ночь на 26 августа недалеко от Туапсе. Также поступали сообщения об атаке на судно L Kocatepe, которое вышло на помощь Bordo Mavi. Помимо этого, турецкие СМИ сообщали об атаке в этом районе на сухогруз Star II.