МИД Турции вызвал посла Украины из-за атак БПЛА на турецкие суда в Черном море
МИД Турции вызвал посла Украины в Анкаре Наримана Джелялова в связи с атаками ВСУ на турецкие суда в Черном море. Об этом сообщает Anadolu.
Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters
«Украинскому послу заявили о недопустимости нападений на турецкие торговые суда. Послу напомнили о необходимости обеспечения безопасности жизни людей, а также сохранности имущества, обеспечения функционирования судоходства и экологической безопасности в Черном море», — заявили в МИД.
По данным агентства, речь идет о судне Lider Bordo Mavi, которое было атаковано беспилотниками в ночь на 26 августа недалеко от Туапсе. Также поступали сообщения об атаке на судно L Kocatepe, которое вышло на помощь Bordo Mavi. Помимо этого, турецкие СМИ сообщали об атаке в этом районе на сухогруз Star II.
В ночь на 26 августа 2026 года грузовое судно Lider Bordo Mavi, предположительно принадлежащее турецкой экспортной компании Bordo Mavi Lider Gda, было атаковано беспилотниками недалеко от Туапсе, что привело к пожару и ранениям пяти членов экипажа. В тот же период, ночью 25 августа 2026 года, беспилотник также атаковал балкер Star II под флагом Либерии, принадлежащий турецкой компании Lider Denizcilik, после его выхода из порта Туапсе. Эти инциденты происходят на фоне участившихся атак дронов на иностранные суда, в том числе турецкое судно Nadezhda 3 августа и контейнеровоз RMS Team 21 августа 2026 года, что вызвало призывы МИД Турции к России и Украине снизить напряженность в Черном море.