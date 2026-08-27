Deniz haber: БПЛА атаковал турецкий сухогруз Star II в Черном море
Беспилотник атаковал сухогруз Star II под флагом Либерии, принадлежащий турецкой компании Lider Denizcilik. Об этом сообщает Deniz haber. По данным портала, ранее судно называлось Polaris Star.
По сведениям Deniz haber, 152-метровое судно подверглось атаке ночью 25 августа после выхода из порта Туапсе. Данные о пострадавших не поступали.
В ночь на 26 августа, по информации Deniz haber, недалеко от Туапсе также было атаковано судно Lider Bordo Mavi турецкой компании Bordo Mavi Lider Gda.