Семеро жителей Белгородской области пострадали при ударах БПЛА

При ударах беспилотников вооруженных сил Украины по Белгородской области пострадали семь человек. Среди них — двое подростков. Об этом сообщил оперштаб региона.

В селе Долгое ранения получили трое мужчин. В поселке Разумное беспилотник ударил по коммерческому зданию. Пострадали мужчина и двое подростков 13 и 15 лет. В поселке Октябрьский дрон взорвался на территории частного дома. Пострадал мужчина.

По данным оперштаба, общее число пострадавших при ударах БПЛА по Белгородской области за день возросло до 25. В Шебекино погибли три человека.