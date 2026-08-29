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В Екатеринбурге определили лучшего следователя МВД

На базе Уральского юридического института МВД в Екатеринбурге прошло состязание за звание «Лучший по профессии». Как рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, в турнире участвовали 97 представителей следственных подразделений органов внутренних дел всех регионов страны на протяжении недели.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По словам полковника, следовали демонстрировали меткость стрельбы из табельного оружия, силу, выносливость, проходили испытания по служебной, огневой и физической подготовке, оказывали первую медпомощь, работали с использованием беспилотников и проводили следственные действия. «Все этапы соревнований контролировало строгое жюри»,— подчеркнул Валерий Горелых.

По итогам соревнований первое место занял следователь из Саратовской области, второе — из Республики Татарстан, третье — из Челябинской области. Дипломы и памятные сувениры им вручил заместитель главы МВД РФ — начальник следственного департамента ведомства Сергей Лебедев. Победителей также поздравили начальник ГУ МВД по Свердловской области Александр Мешков и руководитель института Павел Капустюк. «Все участники конкурса имели возможность лично пообщаться с высокими гостями по вопросам прохождения службы»,— добавил полковник Горелых.

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