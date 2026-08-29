Песков: Европа мобилизует свой военный потенциал и направляет против России
Песков: оснований для улучшения отношений России и Евросоюза пока нет
Оснований для улучшения отношений России и Евросоюза пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его мнению, власти европейских стран настроены конфронтационно по отношению к России.
«Они (власти стран ЕС.— "Ъ") полностью мобилизуют военные потенциалы Европы и направляют их против нашей страны, принимая непосредственно участие в боевых действиях против нас»,— сказал господин Песков журналистам (цитата по ТАСС).
При этом Россия остается открытой для возможности улучшения отношений с ЕС, подчеркнул Дмитрий Песков. Однако необходимо «понимать, с кем мы имеем дело», добавил он.
О попытках Евросоюза восстановить контакты с Россией — в материале «Ъ» «У Европы срываются переговорщики».
В Кремле отмечают стремление Евросоюза к милитаризации и наращиванию военного потенциала, что приводит к усилению напряженности на континенте, вынуждая Россию планировать дополнительные меры безопасности, о чем Дмитрий Песков заявлял 2 июля 2026 года. Тем не менее, Россия по-прежнему готова к диалогу с Европой, если она готова к переговорам. Позиция европейских стран, направленная на милитаризацию, по мнению российского пресс-секретаря, «усугубляет и без того накаленную напряженность на европейском континенте».
В январе 2026 года Дмитрий Песков заявлял, что озвученные позиции Рима, Парижа и Берлина относительно диалога с РФ являются существенной подвижкой, а в мае 2026 года отмечал, что активное обсуждение в Европе возможных переговоров с Россией — это большой сдвиг. Однако, в декабре 2025 года США в своей Стратегии национальной безопасности утверждали, что власти европейских стран «возлагают нереалистичные ожидания на войну» и «топчут базовые принципы демократии, чтобы подавить оппозицию».
Москва не была инициатором сворачивания отношений с Брюсселем, но готова двигаться вперед, если европейцы будут готовы, как сообщал Дмитрий Песков 8 мая 2026 года, комментируя публикацию Financial Times о подготовке представителей ЕС к потенциальным переговорам с Владимиром Путиным.