Песков: Европа мобилизует свой военный потенциал и направляет против России

Оснований для улучшения отношений России и Евросоюза пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его мнению, власти европейских стран настроены конфронтационно по отношению к России.

«Они (власти стран ЕС.— "Ъ") полностью мобилизуют военные потенциалы Европы и направляют их против нашей страны, принимая непосредственно участие в боевых действиях против нас»,— сказал господин Песков журналистам (цитата по ТАСС).

При этом Россия остается открытой для возможности улучшения отношений с ЕС, подчеркнул Дмитрий Песков. Однако необходимо «понимать, с кем мы имеем дело», добавил он.

О попытках Евросоюза восстановить контакты с Россией — в материале «Ъ» «У Европы срываются переговорщики».