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В Петербурге выпустят «Подорожник» в честь 270-летия Александринского театра

В Петербурге 30 августа начнут продавать лимитированные транспортные карты «Подорожник», посвященные 270-летию Александринского театра. Об этом сообщили в городском метрополитене.

Новые карты "Подорожник" в честь 270-летия Александринского театра

Новые карты "Подорожник" в честь 270-летия Александринского театра

Фото: пресс-служба метрополитена

Новые карты "Подорожник" в честь 270-летия Александринского театра

Фото: пресс-служба метрополитена

Носители нового дизайна появятся на всех станциях метро с начала их работы. Тираж карт ограничен — всего выпустят 25 тыс. экземпляров.

270-летие Александринского театра отмечается 30 августа 2026 года. В этот день театр также откроет новый сезон и проведет праздничные мероприятия.

Карина Дроздецкая

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