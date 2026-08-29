Минобороны Нигера объявило о предотвращении военного госпереворота
Произошедшую ночью в столице Нигера стрельбу устроила группа военнослужащих, намеревавшихся совершить госпереворот. Об этом заявило министерство обороны страны. По его данным, огонь открыли военнослужащие, приписанные к базе в Ниамее. В министерстве заверили, что вооруженные силы постепенно восстанавливают контроль над территорией.
Согласно заявлению министерства, военнослужащие вели стрельбу по «важным объектам». Стрельба продолжалась несколько часов, передает Reuters. Информации о пострадавших или задержанных пока нет. Как утверждает местное издание Jeuneafrique, попытку мятежа устроили молодые офицеры, недовольные ситуацией в стране. Их целью были президентский дворец, аэропорт и национальная телестанция.
В июле 2023 года в Нигере произошел военный переворот, во время которого свергли президента Мохамеда Базума. Страна объединилась с Мали и Буркина-Фасо в Альянс государств Сахеля. В ночь на 29 августа в столице Нигера произошла стрельба у международного аэропорта имени Диори Амани. Нападавшие также пытались прорвать периметр безопасности вокруг резиденции президента. Источники Reuters в службах безопасности заявили, что часть нападавших «была нейтрализована».
В ночь на 29 августа в столице Нигера Ниамее произошла стрельба и взрывы, когда неизвестные атаковали международный аэропорт имени Диори Амани и пытались прорвать периметр безопасности вокруг резиденции президента. Также был атакован крупный военный объект «База 101». Часть нападавших была «нейтрализована», а оставшиеся скрылись. В феврале 2026 года сообщалось, что атака на аэропорт Ниамея была отбита при помощи Африканского корпуса Минобороны РФ, а около 20 боевиков были нейтрализованы.
В июле 2023 года в Нигере уже произошел военный переворот, в результате которого был свергнут президент Мохамед Базум. После переворота Нигер вышел из Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) и присоединился к Мали и Буркина-Фасо в Альянс государств Сахеля. Этот альянс был создан для совместной борьбы с джихадистами.
В октябре 2025 года сообщалось, что ЭКОВАС осудило попытку военного переворота в Бенине и решило развернуть свои резервные силы в стране. Вскоре после этого президент Бенина Патрис Талон заявил, что путч в стране был подавлен.