Минобороны Нигера объявило о предотвращении военного госпереворота

Произошедшую ночью в столице Нигера стрельбу устроила группа военнослужащих, намеревавшихся совершить госпереворот. Об этом заявило министерство обороны страны. По его данным, огонь открыли военнослужащие, приписанные к базе в Ниамее. В министерстве заверили, что вооруженные силы постепенно восстанавливают контроль над территорией.

Согласно заявлению министерства, военнослужащие вели стрельбу по «важным объектам». Стрельба продолжалась несколько часов, передает Reuters. Информации о пострадавших или задержанных пока нет. Как утверждает местное издание Jeuneafrique, попытку мятежа устроили молодые офицеры, недовольные ситуацией в стране. Их целью были президентский дворец, аэропорт и национальная телестанция.

В июле 2023 года в Нигере произошел военный переворот, во время которого свергли президента Мохамеда Базума. Страна объединилась с Мали и Буркина-Фасо в Альянс государств Сахеля. В ночь на 29 августа в столице Нигера произошла стрельба у международного аэропорта имени Диори Амани. Нападавшие также пытались прорвать периметр безопасности вокруг резиденции президента. Источники Reuters в службах безопасности заявили, что часть нападавших «была нейтрализована».