Путин спустя 25 лет снова приехал в Московский педагогический госуниверситет

Президент Владимир Путин 29 августа посетил Московский педагогический государственный университет. В Кремле ранее сообщили, что глава государства пообщается с преподавателями и победителями олимпиад.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Владимир Путин во время посещения МПГУ

Фото: пресс-служба президента РФ Президент Владимир Путин во время посещения МПГУ

Фото: пресс-служба президента РФ

В предыдущий раз Владимир Путин посещал МПГУ 1 сентября 2001 года.

В 2022 году крупнейший и старейший педагогический вуз страны отметил 150-летие. Изначально был основан как Московские высшие женские курсы. После революции и до 1930 года назывался Вторым МГУ, до 1990 года — Московским государственным педагогическим институтом.