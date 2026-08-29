Путин спустя 25 лет снова приехал в Московский педагогический госуниверситет
Президент Владимир Путин 29 августа посетил Московский педагогический государственный университет. В Кремле ранее сообщили, что глава государства пообщается с преподавателями и победителями олимпиад.
Президент Владимир Путин во время посещения МПГУ
Фото: пресс-служба президента РФ
В предыдущий раз Владимир Путин посещал МПГУ 1 сентября 2001 года.
В 2022 году крупнейший и старейший педагогический вуз страны отметил 150-летие. Изначально был основан как Московские высшие женские курсы. После революции и до 1930 года назывался Вторым МГУ, до 1990 года — Московским государственным педагогическим институтом.