В элитном ЖК «Империал» в Петербурге загорелась мансарда

В элитном жилом комплексе «Империал» в Московском районе Петербурга произошел пожар. Горение началось на мансардном этаже дома на Киевской улице, 3, сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу.

Сообщение о пожаре поступило в 13:02. Огонь охватил всю площадь помещения — около 40 кв. м. В 13:34 пожару присвоили дополнительный номер 1-БИС — это условный номер (ранг) пожара, который указывает на его повышенную сложность и необходимость привлечения дополнительных сил и средств для тушения.

К ликвидации возгорания привлечены восемь единиц техники и 32 человека. Сведений о пострадавших пока не поступало.

ЖК «Империал» состоит из нескольких корпусов высотой до 19 этажей.

UPD: по данным на 14:45, пожар на мансардном этаже локализовали в 14:35. Площадь возгорания составила 120 кв. м. Ранг пожара понизили до №1, сведений о пострадавших не поступало. По информации наг 17:37, пожар в Московском районе ликвидирован.

Карина Дроздецкая