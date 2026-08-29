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Кравцов доложил Путину, что система образования готова к началу учебного года

Российская система образования полностью готова к началу нового учебного года. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов во время визита президента Владимира Путина в Московский педагогический государственный университет.

Министр просвещения Сергей Кравцов

Министр просвещения Сергей Кравцов

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Министр просвещения Сергей Кравцов

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

«Завершены все необходимые мероприятия. Также выстроено единое образовательное пространство», — сказал господин Кравцов. Он подчеркнул, что «школы работают по единым федеральным программам». В этом году в школы пойдут 17,6 млн детей, включая 1,5 млн первоклассников.

Владимир Путин во время посещения МПГУ по видеосвязи принял участие в открытии новых школ в пяти регионах.

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