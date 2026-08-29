Кравцов доложил Путину, что система образования готова к началу учебного года

Российская система образования полностью готова к началу нового учебного года. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов во время визита президента Владимира Путина в Московский педагогический государственный университет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр просвещения Сергей Кравцов

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Министр просвещения Сергей Кравцов

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

«Завершены все необходимые мероприятия. Также выстроено единое образовательное пространство», — сказал господин Кравцов. Он подчеркнул, что «школы работают по единым федеральным программам». В этом году в школы пойдут 17,6 млн детей, включая 1,5 млн первоклассников.

Владимир Путин во время посещения МПГУ по видеосвязи принял участие в открытии новых школ в пяти регионах.