Около 150 студенток Удмуртии получили выплаты по беременности за 8 месяцев

С начала года пособия по беременности и родам выплатили 145 студенткам вузов и ссузов Удмуртии. Об этом сообщает реготделение Социального фонда России (СФР). Размер единовременной выплаты за 140 дней отпуска по беременности составляет 85,7 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

«Пособие предоставляется студенткам вузов и ссузов, учреждений дополнительного профобразования и научных организаций, независимо от того, учатся они на бюджете или нет»,— говорится в сообщении.

Указанную выплату начали выдавать с сентября 2025 года. Тогда за четыре месяца беременным студенткам Удмуртии выплатили около 3 млн руб. С начала текущего года жительницам республики перечислили более 8,6 млн руб.

Напомним, по последним данным, коэффициент рождаемости в Удмуртии составляет около 1,4 ребенка на женщину. И. о. зампредседателя правительства республики Ольга Лубнина говорила о задаче, чтобы в течение ближайших пяти лет выйти на показатель коэффициента 1,6.

При этом на встрече с экс-главой республики Александром Бречаловым в Кремле 21 июля прошлого года, президент РФ Владимир Путин заявил, что минимальный показатель к 2030 году должен составлять не менее 2,1.

Подробнее об этом читайте в архивном материале «От Удмуртии ждут многодетности».