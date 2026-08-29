Около 150 студенток Удмуртии получили выплаты по беременности за 8 месяцев
С начала года пособия по беременности и родам выплатили 145 студенткам вузов и ссузов Удмуртии. Об этом сообщает реготделение Социального фонда России (СФР). Размер единовременной выплаты за 140 дней отпуска по беременности составляет 85,7 тыс. руб.
Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ
«Пособие предоставляется студенткам вузов и ссузов, учреждений дополнительного профобразования и научных организаций, независимо от того, учатся они на бюджете или нет»,— говорится в сообщении.
Указанную выплату начали выдавать с сентября 2025 года. Тогда за четыре месяца беременным студенткам Удмуртии выплатили около 3 млн руб. С начала текущего года жительницам республики перечислили более 8,6 млн руб.
Напомним, по последним данным, коэффициент рождаемости в Удмуртии составляет около 1,4 ребенка на женщину. И. о. зампредседателя правительства республики Ольга Лубнина говорила о задаче, чтобы в течение ближайших пяти лет выйти на показатель коэффициента 1,6.
При этом на встрече с экс-главой республики Александром Бречаловым в Кремле 21 июля прошлого года, президент РФ Владимир Путин заявил, что минимальный показатель к 2030 году должен составлять не менее 2,1.
Подробнее об этом читайте в архивном материале «От Удмуртии ждут многодетности».