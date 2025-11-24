«Выйти на коэффициент рождаемости 1,6 за пять лет»

На фоне сложной демографической ситуации в России власти Удмуртии ставят перед собой цель — за пять лет повысить суммарный коэффициент рождаемости с 1,3 до 1,6. Для достижения этого показателя делается ставка на поддержку многодетных семей и помощь родителям в виде единовременных выплат студенткам и усыновителям, организации пунктов проката и услуг социальной няни. О том, какие инициативы уже доказали свою эффективность, «Ъ-Удмуртия» рассказала заместитель председателя правительства—министр социальной политики и труда Удмуртии Ольга Лубнина.

— Демографическая ситуация в России остается сложной. А как обстоят дела в Удмуртии? В чем сильные и слабые стороны позиции республиканских властей в решении этой проблемы?

— Действительно, Удмуртия, к сожалению, не является исключением из общероссийских тенденций. Однако в нашей демографической картине есть как тревожные сигналы, так и поводы для оптимизма.

Ситуация, связанная с рождаемостью, находится на особом контроле на федеральном уровне. Ключевой нацпроект «Демография» фактически за последние годы систематизировал меры поддержки семьям с детьми. И нас не может не радовать стабильный рост числа многодетных семей в Удмуртии. На сегодня в республике более 34 тыс. семей воспитывают троих и более детей, и эта цифра продолжает увеличиваться. Это — наша сильная сторона и важный ресурс.

С другой стороны, нас тревожит снижение рождаемости в целом. Молодые семьи часто откладывают рождение детей и, как правило, останавливаются на одном-двух, в то время как для демографического прорыва критически важны третьи и последующие дети.

— Какие ключевые цели в сфере демографии ставит перед собой правительство Удмуртии на ближайшие годы и над какими показателями будет идти работа в первую очередь?

— Главная цель, определенная на федеральном уровне для всех регионов, — повышение суммарного коэффициента рождаемости. Это количество детей, рожденных в среднем одной мамой. Сейчас этот показатель в Удмуртии составляет 1,3, а наша задача — выйти на уровень 1,6 в течение ближайших пяти лет. Достичь этой цифры можно только за счет увеличения числа многодетных семей.

Для решения этой масштабной задачи необходим комплексный подход. В конце октября мы провели первый региональный демографический форум «Счастливая семья — Удмуртия», чтобы объединить усилия власти, общества и бизнеса. Потому что только все вместе мы можем действительно добиться общей цели — сохранения населения и увеличения рождаемости.

По итогам форума мы определили 250 новых инициатив, которые будут объединены в четыре масштабных проекта и представлены к реализации.

— На какие предложения поддержки жители Удмуртии откликаются активнее всего, и что уже сейчас реально помогает молодым семьям решиться на рождение детей?

— С 1 января 2025 года студентки, вставшие на учет по беременности, могут получить 150 тыс. рублей. Деньги будущий родитель может потратить по своему усмотрению. Эта мера — одна из новых инициатив в рамках нацпроекта «Семья», и мы уже видим ее реальный эффект. Если в прошлом году за весь год в студенческих семьях родилось 56 детей, то в этом году мы уже выплатили 173 единовременных пособия. И это при том, что год еще не закончился. Рост более чем в три раза — это наглядный показатель, что мера действительно помогает молодым семьям в принятии такого важного решения.

Другая интересная поддержка — пункты проката для новорожденных. Это прекрасный пример помощи, которая решает сразу две проблемы: экономит бюджет молодой семьи и разумно использует ресурсы. В республике уже открыто 25 пунктов проката на базах наших учреждений соцобслуживания, и они охватывают всю Удмуртию. Если в каком-то муниципалитете своей точки нет, семья может оставить заявку, и вещи доставят в течение 2-3 дней. Ассортимент включает 23 наименования самых нужных вещей: коляски, автокресла, кроватки, манежи, люльки и многое другое. Все вещи, которые нужны детям в возрасте до трех лет. Хочу подчеркнуть, что все вещи в прокате на сегодняшний день — абсолютно новые. Инициатива уже доказала свою популярность — более 750 семей в республике воспользовались этой помощью.

Еще одна новая услуга — социальная няня. Это специально обученный социальный работник, который приходит на дом для присмотра за ребенком в возрасте до трех лет. В его обязанности входит уход, кормление и присмотр, чтобы мама могла высвободить время для решения неотложных вопросов: сходить в поликлинику, оформить документы или уделить внимание старшим детям. Услуга предоставляется на срок до четырех часов в день. Мы начали год с 10 нянь, а сегодня их уже 50, и мы готовы увеличивать число.

— Есть ли в Удмуртии особенные меры поддержки семей с детьми, которых нет в других регионах России?

— Да, у нас ежегодно вводятся такие региональные меры, и они действительно вызывают интерес у коллег из других субъектов РФ. Можно выделить три ключевые уникальные меры поддержки, которые приняты по решению главы региона Александра Владимировича Бречалова.

Во-первых, единовременная выплата 1 млн руб. при усыновлении ребенка. Эта инициатива была введена с января этого года. Эти средства можно направить на улучшение жилищных условий. Кроме того, усыновители ежемесячно получают по 10 тыс. руб. на содержание ребенка. Важно, что эта мера не является главным мотивом для усыновления, а служит существенным подспорьем.

Во-вторых, единовременная выплата студенческим семьям в размере 100 тыс. руб. при рождении ребенка. Эта мера на протяжении нескольких лет остается единственной в России, и мы гордимся этим пионерским решением.

В-третьих, обеспечение питанием беременных и кормящих женщин по медицинским показаниям. Эта программа помогает женщинам, нуждающимся в особом рационе.

Таким образом, сегодня и на федеральном, и на республиканском уровне мер поддержки достаточно много.