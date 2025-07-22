От Удмуртии ждут многодетности

Президент РФ Владимир Путин предложил властям Удмуртии ориентироваться к 2030 году на коэффициент рождаемости не менее 2,1. Региональное правительство в пятилетней перспективе рассчитывало на показатель в 1,6. При этом Удмуртстат прогнозирует, что республика достигнет наименьшего из значений лишь к 2042 году. С 2025 года в республике введены новые меры поддержки рождаемости, в их числе выплаты беременным студенткам и бесплатное обследование перед ЭКО. Эксперты считают, что к повышению коэффициента, который включен в KPI глав регионов, могут привести усиление миграционных потоков, новые рабочие места и повышение уровня зарплат.

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Фото: Сайт президента РФ Слева направо: президент России Владимир Путин и глава Удмуртии Александр Бречалов

Фото: Сайт президента РФ

Президент РФ Владимир Путин назвал планируемый через пять лет коэффициент рождаемости в Удмуртии — 1,6 ребенка на одну женщину — недостаточным. На встрече с главой республики Александром Бречаловым в Кремле 21 июля господин Путин заявил, что минимальный показатель к 2030 году должен составлять не менее 2,1.

Господин Бречалов рассказал президенту, что сейчас коэффициент рождаемости в регионе составляет 1,39. «Это чуть выше, чем в ПФО, но ниже, чем в среднем по России. Для нас это очень амбициозный вызов <...> Есть очень положительный тренд: у нас с каждым годом больше становится многодетных семей (за год их количество увеличилось на 500, до 28,2 тыс. семей к марту.— “Ъ-Удмуртия”)»,— отметил глава республики.

По словам Владимира Путина, суммарный коэффициент рождаемости должен быть выше. «Даже к 2030 году этого мало. Я понимаю, что непросто и этого добиться, но хотя бы 2,1 должен быть»,— указал президент. По среднему варианту прогноза Удмуртстата, суммарный коэффициент рождаемости 1,61 будет достигнут лишь к 2042 году.

По данным Удмуртстата, самая высокая рождаемость в Удмуртии после распада СССР наблюдалась в 2012 году: тогда в республике родилось 23,2 тыс. детей. До 2016 года рождаемость находилась в диапазоне 22-21 тыс. новорожденных, после чего начался резкий спад. К 2024 году показатель сократился почти вдвое, до 11,4 тыс. младенцев. За шесть месяцев 2025 года в регионе родилось 5,5 тыс. малышей, что примерно на 2,3% меньше, чем годом ранее. С 1993-го по 2024 годы население республики сократилось на 11,7%, до 1,43 млн жителей.

В условиях снижения рождаемости власти вводят различные меры поддержки для стимулирования увеличения населения региона. В частности, с 1 января установлена выплата в размере 150 тыс. руб. при постановке на учет беременным студенткам, проживающим в регионе и обучающимся в вузах и ссузах республики. Сверх этого студенческим семьям положена единовременная выплата в 100 тыс. руб. при рождении ребенка. Власти ожидают, что в 2025 году ее получат не менее 60 студенческих пар. В 2024 году была открыта первая группа дневного пребывания для детей из студенческих семей на площадке «Дом ребенка» (до шести младенцев в группе).

«Еще одно важное направление, которое появилось у нас с 2025 года <...> бесплатное обследование перед прохождением процедуры ЭКО. Пары, которым поставлен диагноз “бесплодие”, могут пройти полное исследование, в том числе провериться на хромосомные генетические патологии, гормональные отклонения и так далее»,— рассказала заместитель министра здравоохранения Удмуртии по детству и родовспоможению Наталья Соколова. В 2024 году в результате ЭКО по программе ОМС родилось 200 детей, что на 40% больше, чем годом ранее.

Также с 2025 года жители республики при регистрации брака могут получить сертификат на бесплатное обследование репродуктивной системы. В медучреждениях региона открываются кабинеты подготовки семьи к рождению ребенка (психологов, врачей, соцработников.— “Ъ-Удмуртия”).

«Здесь женщина, которая находится в репродуктивном выборе, может получить поддержку и консультацию. На сегодняшний день в республике открыто уже 37 таких кабинетов <...> их будет более 40. Благодаря работе таких кабинетов в 2024 году от прерывания беременности удалось отговорить 431 будущую маму, а за шесть месяцев 2025 года — 160 женщин»,— говорится в сообщении властей.

Ряд причин снижения рождаемости указан в региональной программе по повышению рождаемости на 2024-2027 годы (разработана и утверждена правительством Удмуртии). «Негативное влияние на динамику рождаемости <...> оказывает откладывание рождений или смещение их к более старшим возрастам, следовательно, сокращается период репродуктивного возраста и уменьшается вероятность рождения последующих детей»,— говорится в программе.

Основной причин «откладывания рождений» в молодых парах в региональной программе названо изменение установок относительно семейных ценностей, в том числе благодаря принятию обществом идей свободных отношений и гостевых браков, допустимости и легкости развода, а также стремления к экономической самостоятельности у молодежи.

Из документа следует, что рождение детей якобы не вписывается в новый жизненный стандарт, поскольку у людей закрепляется представление о «более высоком образе жизни, который усиленно внедряется СМИ».

Госпожа Соколова рассказала «Ъ-Удмуртия», что снижение рождаемости является общероссийским трендом и связано в первую очередь с «демографической ямой» 1990-х годов. «На данный момент люди, родившиеся тогда, находятся в репродуктивном возрасте, и их малочисленность обуславливает падение количества рождений»,— отметила замминистра здравоохранения Удмуртии по детству и родовспоможению.

Проректор по стратегическим коммуникациям и развитию ИжГТУ, профессор кафедры «Экономика и управление организацией» Раиль Галиахметов заявил «Ъ-Удмуртия» о трудностях оценки «реалистичности» коэффициента рождаемости в 2,1 к 2030 году.

«Динамика зависит от множества факторов. Но включение этого показателя в KPI руководителей регионов (и принимаемые меры по повышению рождаемости.— “Ъ-Удмуртия”) дадут определенную отдачу»,— сказал он.

По словам господина Галиахметова, способствовать достижению показателя также будут миграционные потоки. «В среднеазиатских государствах, откуда мигранты переезжают в Удмуртию, рождаемость выше». При этом региональным властям необходимо, добавляет проректор ИжГТУ, сохранять и уменьшать отток молодого населения. «Этому способствует появление новых рабочих мест с хорошими зарплатами и, как следствие повышения налоговой базы, реализация социальных проектов. Эти факторы будут способствовать удержанию рабочей силы и увеличению рождаемости»,— резюмировал эксперт.

Евгений Щепелев