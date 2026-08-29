Трое человек погибли в ДТП с Hyundai и BMW в Ленобласти

Три человека, в том числе малолетний ребенок, погибли в результате ДТП на трассе «Кола» в Лодейнопольском районе Ленинградской области. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Среди погибших малолетний ребенок

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Среди погибших малолетний ребенок

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Авария произошла 29 августа около 10:30 на 241-м километре трассы. Столкнулись автомобили Hyundai и BMW. Водитель и пассажирка Hyundai погибли на месте.

В BMW находились женщина-водитель и ее ребенок. Их госпитализировали, однако позже ребенок скончался в машине скорой помощи во время реанимации. Состояние женщины уточняется.

Полиция проводит проверку по факту ДТП.

Карина Дроздецкая