Трое человек погибли в ДТП с Hyundai и BMW в Ленобласти
Три человека, в том числе малолетний ребенок, погибли в результате ДТП на трассе «Кола» в Лодейнопольском районе Ленинградской области. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.
Среди погибших малолетний ребенок
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
Авария произошла 29 августа около 10:30 на 241-м километре трассы. Столкнулись автомобили Hyundai и BMW. Водитель и пассажирка Hyundai погибли на месте.
В BMW находились женщина-водитель и ее ребенок. Их госпитализировали, однако позже ребенок скончался в машине скорой помощи во время реанимации. Состояние женщины уточняется.
Полиция проводит проверку по факту ДТП.