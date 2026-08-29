Володин напомнил о вступающем в силу законе об «аресте имущества негодяев»

Составлено ИИ-Ассистентъ

В августе 2026 года вступят в силу законы, которые предусматривают замораживание и блокировку денежных средств и имущества граждан, признанных виновными в преступлениях и административных правонарушениях против России, а также ограничение их водительских прав и запрет на электронные госуслуги. Эти меры касаются также запрета на сделки по доверенности, регистрацию в качестве ИП или самозанятого, а также использование электронной подписи. Кроме того, будут расширены полномочия правительства для стабилизации топливного рынка, усилен контроль за качеством лекарств и продлена «гаражная амнистия».

В июне 2026 года Госдума приняла закон, который запрещает иноагентам выступать рекламодателями социальной рекламы и использовать их ресурсы для публикации рекламных материалов, эта мера вступит в силу с 1 сентября. Также этот закон ужесточает порядок исключения из реестра иноагентов: повторно обратиться в Минюст можно будет только через год после отказа, а для физлиц предусмотрен отдельный порядок повторного обращения. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что проект закона призван защитить граждан от тех, кто, по его мнению, «предал свою страну».

В мае 2026 года Вячеслав Володин анонсировал рассмотрение во втором чтении законопроекта об ужесточении наказания для россиян, совершивших правонарушения за рубежом, включая арест имущества релокантов. Президент Владимир Путин подписал этот закон 10 июня 2026 года, и он вступит в силу с 1 сентября. Согласно закону, арест имущества будет осуществляться по решению суда за нарушения, связанные со злоупотреблением свободой массовой информации, возбуждением ненависти, призывами к действиям против территориальной целостности России, дискредитацией Вооруженных сил, призывами к санкциям и другими правонарушениями, перечисленными в КоАП.