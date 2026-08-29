Помощника депутата Госдумы хотят снять с выборов в Мурино из-за листовок

Ленинградский областной суд рассмотрит иск об отмене регистрации члена КПРФ Ильшата Нафикова на выборах в Законодательное собрание региона, сообщил «Ъ Северо-Запад» сам кандидат. Господин Нафиков баллотируется в областной парламент по 7-му округу, в границы которого входит Мурино. Его оппонент, действующий депутат МО «Муринское городское поселение» Виктор Белоусов, выдвинутый партией «Справедливая Россия», пожаловался на листовки коммуниста. Заседание назначено на понедельник, 31 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Поводом для обращения в суд стали листовки коммуниста Нафикова

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Поводом для обращения в суд стали листовки коммуниста Нафикова

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Поводом для обращения в суд стали листовки коммуниста Нафикова. В них говорилось о проведении «предварительного приема» жителей в рамках депутатской деятельности депутата Государственной думы Сергея Пантелеева. Господин Нафиков является его помощником.

«При этом на указанном материале крупно размещен портрет Нафикова И.Ф., его имя и фамилия. Сведения о представляемом им депутате Государственной Думы отсутствуют, что свидетельствует об агитационном характере распространяемого материала в поддержку кандидата в депутаты», — уточняет истец в иске, с которым ознакомился «Ъ Северо-Запад».

Спорные материалы справедливоросс обнаружил по нескольким адресам. По его мнению, листовки могут повлиять на узнаваемость коммуниста, его популярность среди избирателей и повысить его значимость как политической фигуры. У суда истец просит признать листовку незаконным агитматериалом и снять коммуниста с выборов. Отдельно он прикрепил к иску письма от муринских управляющих компаний, в которых говорится, что кандидат Нафиков не обращался к ним с вопросом о предоставлении площадки для размещения листовок.

Сам коммунист утверждает, что в листовках нет признаков агитации, в частности призывов голосовать за определенного кандидата, а материалы он лично распространял в рамках своей работы помощника депутата. Подобные флаеры он разносит с апреля.

Отметим, ранее на выборы в Заксобрание Ленобласти от Мурино заявился однофамилец господина Нафикова. Партия «Коммунисты России» выдвинула по этой территории мастера участка металлообработки Ирика Нафикова.

Выборы в парламент Ленинградской области пройдут с 18 по 20 сентября. Также в эти дни в регионе запланированы выборы депутатов в Государственную думу и дополнительные выборы в пяти муниципальных образованиях.

Константин Леньков