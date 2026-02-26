Чубайс требует от Канады снять с него санкции, ссылаясь на свою оппозиционность

Анатолий Чубайс обратился в Федеральный суд Канады с иском, требуя выдать судебный приказ, обязывающий МИД страны принять решение по его заявлению об исключении из санкционного списка. Уведомление о принятии иска оказалось в распоряжении “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анатолий Чубайс в 2021 году

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Анатолий Чубайс в 2021 году

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Господин Чубайс подал заявление в канадский МИД в сентябре 2025 года. На момент обращения в суд прошло 162 дня при установленном 90-дневном сроке рассмотрения. Истец настаивает, что бездействие властей неразумно и противоречит закону.

В обоснование своей позиции Чубайс приложил автобиографию, где описал свою историческую оппозицию президенту РФ, протесты против военной операции и вынужденный отъезд из страны в 2022 году. Он также уведомил МИД о решении ПАСЕ, которая не признала ФБК (признан иноагентом, экстремистской организацией, запрещен в РФ) «российской демократической силой» — именно этот фонд, по его словам, инициировал его включение в санкционные списки.

В январе 2026 года Чубайс сообщил канадскому министру о новом иске от «Роснано» на 12 млрд руб., предъявленном ему и другим экс-менеджерам, и предупредил о намерении обратиться в суд.

Истец подчеркивает, что санкции наносят ему непропорциональный ущерб: его активы в России арестованы, зарубежные доходы незначительны, а репутационный урон ставит его в один ряд с теми, кому он противостоял. Он просит суд обязать МИД незамедлительно вынести решение.

Подробнее об этом — в материале “Ъ” «Активный истец с режимом».