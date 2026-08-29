Жапаров пообещал наказание за попытки дестабилизировать ситуацию в Киргизии
Сила Киргизии заключается в единстве и согласии, заявил президент республики Садыр Жапаров. Он заверил, что власти будут жестко наказывать тех, кто пытается дестабилизировать ситуацию в обществе.
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
Господин Жапаров провел смотр силовых структур, ответственных за безопасность на период саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и VI Всемирных игр кочевников. Президент Киргизии назвал «первым и главным» условием развития железную дисциплину.
«Мы будем жестко наказывать тех немногих врагов народа, которые, поддавшись провокациям различных деструктивных внешних сил и получая от них вознаграждение, действуют среди нас... Таким людям пощады не будет!» — пообещал Садыр Жапаров (цитата по ТАСС).
В июле глава пресс-службы администрации президента Дайырбек Орунбеков заявил, что некоторые политики распространяют ложные сведения и занимаются разжиганием межнациональной вражды. Он пригрозил им арестом. В начале августа пресс-секретарь президента Аскат Алагозов сказал, что развитие Киргизии противоречит интересам «некоторых внешних сил».
О ситуации в стране — в материале «Ъ» «Садыр Жапаров решил повторить».
Президент Киргизии Садыр Жапаров 13 августа 2026 года объявил о намерении баллотироваться на второй срок на выборах в 2027 году. Возможность переизбрания киргизский лидер получил благодаря изменениям в конституции, принятым в начале его правления.
Одним из ключевых шагов к сохранению власти стало отстранение от должности в феврале 2026 года Камчыбека Ташиева, бывшего главы Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) и второго человека в стране. Садыр Жапаров ранее рассматривал его как своего преемника, но, по словам президента, Ташиев оказался не готов к такой ответственности и не смог контролировать свое окружение, которое добивалось раскола в обществе.