Жапаров пообещал наказание за попытки дестабилизировать ситуацию в Киргизии

Сила Киргизии заключается в единстве и согласии, заявил президент республики Садыр Жапаров. Он заверил, что власти будут жестко наказывать тех, кто пытается дестабилизировать ситуацию в обществе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Господин Жапаров провел смотр силовых структур, ответственных за безопасность на период саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и VI Всемирных игр кочевников. Президент Киргизии назвал «первым и главным» условием развития железную дисциплину.

«Мы будем жестко наказывать тех немногих врагов народа, которые, поддавшись провокациям различных деструктивных внешних сил и получая от них вознаграждение, действуют среди нас... Таким людям пощады не будет!» — пообещал Садыр Жапаров (цитата по ТАСС).

В июле глава пресс-службы администрации президента Дайырбек Орунбеков заявил, что некоторые политики распространяют ложные сведения и занимаются разжиганием межнациональной вражды. Он пригрозил им арестом. В начале августа пресс-секретарь президента Аскат Алагозов сказал, что развитие Киргизии противоречит интересам «некоторых внешних сил».

О ситуации в стране — в материале «Ъ» «Садыр Жапаров решил повторить».