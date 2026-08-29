ФСБ: восемь человек лишены гражданства за угрозу безопасности России

Восемь выходцев из Центральной Азии и Закавказья лишены гражданства России, сообщила ФСБ. По данным спецслужбы, мигранты своими действиями создавали угрозу национальной безопасности.

В частности, гражданства лишен житель Ставрополья. Он «формировал негативное восприятие русской культуры и отрицательное отношение к лицам славянской национальности» среди иностранцев. Также мужчина призывал своих соотечественников саботировать поддержку участников СВО. В числе других лишенных гражданства:

житель Адыгеи, который критиковал участие мусульман в СВО и обсуждал ведение «джихада» в России, а также был «сторонником идей этнического превосходства», проявлял пренебрежительное отношение к России и ее коренному населению;

трое жителей Тверской области, причастных к сбыту контрафактного алкоголя и табачной продукции, неофициальному трудоустройству в России выходцев из ЦАР, а также побоям, краже, фиктивной постановке на учет иностранцев, вождению в нетрезвом виде;

житель Челябинской области, организовавший незаконный молельный дом на территории оптового рынка, а также якобы пропагандировавший участие в религиозном объединении, признанном экстремистским и запрещенном в РФ;

двое выходцев из Закавказья, причастных к разжиганию межнациональной розни: они призывали представителей диаспор к отказу от российских паспортов.

В июле Госдума приняла правительственный закон, ужесточающий наказания для иностранцев и позволяющий безальтернативно выдворять их из страны. В списке таких нарушений фигурируют мелкое хулиганство при неповиновении полиции, участие в несанкционированных митингах и принуждение к забастовкам. Общий список статей КоАП для депортации мигрантов был увеличен с 22 до 45 правонарушений.

Подробности — в материале «Ъ» «Удвоение выдворения».