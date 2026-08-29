В Минтрансе рассказали об усилении контроля за ветхим флотом

Минтранс подготовил предложения по усилению контроля и ограничению эксплуатации ветхого флота, заявил глава ведомства Андрей Никитин. По его словам, законопроект опубликуют в ближайшее время, и ведомство работает по двум направлениям.

Как пояснил министр, первое направление — зона ответственности Минпромторга. Это министерство сформирует программу отечественного судостроения, чтобы планомерно замещать стареющие суда новыми. «Второе — это непосредственно работа Минтранса… Уже разработали конкретные предложения по усилению контроля и ограничению эксплуатации возрастного флота»,— рассказал господин Никитин в интервью «РИА Новости».

Министр отметил, что практическое внедрение новых мер зависит от того, какие именно типы судов Минпромторг заложит в приоритет для строительства и насколько эффективно государство будет распределять субсидии на обновление гражданского флота. Андрей Никитин убежден, что «безопасность на воде должна быть обеспечена реальными судостроительными мощностями».

Как выяснил «Ъ», для борьбы с «ветхим» флотом может быть запрещен доступ в российские морские порты всех судов старше 40 лет и осложнен заход иностранного флота старше 30 лет. Планируется взимать повышенные сборы со старых судов, ввести реестр допустимых страховщиков, переложить ответственность за безопасность фрахтуемых судов на грузовладельцев, а заходящих — на собственников терминалов.

Подробности — в материале «Ъ» «Ветхим завет».