Петербург вошел в тройку популярных городов для поездок в конце августа

Санкт-Петербург вошел в тройку самых популярных направлений для городских поездок в последние выходные августа. Вместе с ним в лидерах оказались Москва и Казань, сообщили «Авито Путешествия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петербург стал вторым популярным городом России для путешествий в августе

Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ Петербург стал вторым популярным городом России для путешествий в августе

Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ

В десятку наиболее востребованных городов также вошли Екатеринбург, Нижний Новгород, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Воронеж, Ярославль и Пермь.

За год число бронирований квартир на конец августа выросло на 9%. Сильнее всего спрос увеличился в Ярославле — на 35%, Москве — на 27% и Нижнем Новгороде — на 20%. Средняя стоимость аренды квартиры составила 4,8 тыс. рублей в сутки. Дешевле всего жилье обходилось в Воронеже, Перми и Ростове-на-Дону — 3,5 тыс., 3,6 тыс. и 3,8 тыс. рублей соответственно.

При этом спрос на загородный отдых также вырос: бронирования домов увеличились на 14% год к году. Средняя стоимость аренды составила около 16,5 тыс. рублей в сутки. В среднем загородное жилье бронировали на компанию из шести-семи человек примерно за 28 дней до поездки.

Карина Дроздецкая