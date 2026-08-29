В Петербурге в субботу ожидается до +23 градусов без дождей
В субботу в Петербурге сохранится теплая и сухая погода. На Северную столицу продолжит влиять антициклон, поэтому ожидается переменная облачность, без осадков, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
Воздух в городе прогреется до +21…+23 градусов
Фото: Виктория Поликарпова / Коммерсантъ
По словам синоптика, воздух в городе прогреется до +21…+23 градусов, что на 2–3 градуса выше климатической нормы. Ветер юго-восточный, 4–9 м/с. Атмосферное давление составит 762 мм рт. ст.
В Ленинградской области температура составит +18…+23 градуса.
В воскресенье погода изменится: днем ожидаются небольшие дожди, температура опустится до +17…+19 градусов.