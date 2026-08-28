ООН: с начала года на Гаити насильно вернули около 200 тыс. человек

Около 200 тыс. человек были принудительно возвращены на Гаити за первые восемь месяцев этого года. Об этом сообщил официальный представитель ООН на экстренном заседании Совета Безопасности. Его слова приводит Reuters.

И.о. помощника генсекретаря по гуманитарным вопросам Индрика Ратватте отметил, что этот показатель как минимум на 20 тыс. превышает аналогичные цифры прошлого года.

Заседание Совбеза было созвано после жестокого нападения вооруженной группировки в общине Кенскофф неподалеку от столицы Порт-о-Пренс. Погибли 47 человек, включая пятерых детей. Преступники поджигали дома и нападали на мирных жителей в церкви.

Глава Объединенного представительства ООН на Гаити Карлос Руис подчеркнул, что без кардинального улучшения ситуации с безопасностью подготовка к первым за десять лет выборам оказывается под угрозой срыва.

«Этот очередной раздирающий сердце эпизод служит суровым напоминанием о крайней необходимости дальнейшего укрепления международной поддержки безопасности Гаити»,— сказал господин Руис.