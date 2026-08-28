Захарова ответила на предложение Армении принять релокантов из России

Представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала недавнее заявление секретаря Совбеза Армении Алена Симоняна о готовности республики принять релокантов из России в случае мобилизации. Госпожа Захарова назвала его слова провокационными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Представитель МИД РФ Мария Захарова

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Представитель МИД РФ Мария Захарова

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

«По сути, они (заявления.— “Ъ”) поощряют российских граждан на противоправные действия и придают традиционному армянскому гостеприимству токсичный политический окрас»,— указано в заявлении Марии Захаровой на сайте МИД. Такие высказывания подрывают сотрудничество между Арменией и Россией, добавила она.

Ален Симонян сказал, что Армения готова принять «новую волну российских граждан, которые хотят избежать отправки на фронт». «Они здесь найдут все то, что они хотели найти, приехав в Армению. И обратно вернуться в Россию, когда им будет удобно. Армения никак не будет препятствовать, а если надо будет — поможем»,— сказал он.

По словам заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, российские власти не планируют мобилизацию, так как в стране достаточно добровольцев. Слухи о возможной мобилизации в России запускает Украина, считает он.