Захарова ответила на предложение Армении принять релокантов из России
Представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала недавнее заявление секретаря Совбеза Армении Алена Симоняна о готовности республики принять релокантов из России в случае мобилизации. Госпожа Захарова назвала его слова провокационными.
Представитель МИД РФ Мария Захарова
Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ
«По сути, они (заявления.— “Ъ”) поощряют российских граждан на противоправные действия и придают традиционному армянскому гостеприимству токсичный политический окрас»,— указано в заявлении Марии Захаровой на сайте МИД. Такие высказывания подрывают сотрудничество между Арменией и Россией, добавила она.
Ален Симонян сказал, что Армения готова принять «новую волну российских граждан, которые хотят избежать отправки на фронт». «Они здесь найдут все то, что они хотели найти, приехав в Армению. И обратно вернуться в Россию, когда им будет удобно. Армения никак не будет препятствовать, а если надо будет — поможем»,— сказал он.
По словам заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, российские власти не планируют мобилизацию, так как в стране достаточно добровольцев. Слухи о возможной мобилизации в России запускает Украина, считает он.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова последовательно критикует Армению за действия, которые, по ее мнению, подрывают отношения с Россией. В апреле 2026 года госпожа Захарова назвала эмоциональным заявление спикера парламента Армении Алена Симоняна о возможном выходе Армении из ОДКБ и ЕАЭС в случае повышения цен на газ. В мае 2026 года она прокомментировала саммит Армения-ЕС в Ереване, назвав его нарушением обещания «не предпринимать никаких шагов против России».
Мария Захарова также заявляла, что Европейский Союз цинично использует Армению в противостоянии с Россией, в то время как в Армении усиливаются репрессии против тех, кто выступает за союзнические отношения с РФ. В январе 2026 года МИД Армении вызывал посла России из-за высказываний Владимира Соловьева о необходимости «начинать СВО в других точках» влияния России, включая Армению, что было названо враждебным посягательством на суверенитет Армении.