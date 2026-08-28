Сбербанк назначили расчетным банком для уклоняющихся от наказания релокантов

Сбербанк определен уполномоченным банком для лиц, находящихся за пределами России и подпадающих под временные ограничительные меры из-за уклонения от исполнения наказания. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на портале правовых актов и вступило в силу с момента публикации.

В начале августа президент Владимир Путин подписал пакет законов, предусматривающий ограничения для граждан, которые находятся за границей и уклоняются от исполнения уголовных или административных наказаний. В частности, речь идет о лицах, привлеченных к ответственности за нарушения законодательства об иностранных агентах, публичные призывы к нарушению территориальной целостности России, дискредитацию Вооруженных сил, призывы к санкциям против страны или участие в деятельности нежелательных организаций.

Решение о включении человека в соответствующий список будет принимать Минюст. Предложения ведомству смогут направлять МВД, ФСБ, ФССП, ФНС и Генпрокуратура. После публикации сведений на сайте Минюста ограничения начнут действовать со следующего дня и сохранятся до исключения гражданина из списка.