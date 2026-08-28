Сбербанк назначили расчетным банком для уклоняющихся от наказания релокантов
Сбербанк определен уполномоченным банком для лиц, находящихся за пределами России и подпадающих под временные ограничительные меры из-за уклонения от исполнения наказания. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на портале правовых актов и вступило в силу с момента публикации.
В начале августа президент Владимир Путин подписал пакет законов, предусматривающий ограничения для граждан, которые находятся за границей и уклоняются от исполнения уголовных или административных наказаний. В частности, речь идет о лицах, привлеченных к ответственности за нарушения законодательства об иностранных агентах, публичные призывы к нарушению территориальной целостности России, дискредитацию Вооруженных сил, призывы к санкциям против страны или участие в деятельности нежелательных организаций.
Решение о включении человека в соответствующий список будет принимать Минюст. Предложения ведомству смогут направлять МВД, ФСБ, ФССП, ФНС и Генпрокуратура. После публикации сведений на сайте Минюста ограничения начнут действовать со следующего дня и сохранятся до исключения гражданина из списка.
В начале августа 2026 года президент Владимир Путин подписал пакет законов, которые вводят временные ограничения для россиян, находящихся за рубежом и уклоняющихся от уголовных или административных наказаний. Эти законы предусматривают 14 видов ограничений, которые распространяются на лиц, осужденных по приговору суда, а также привлеченных к административной ответственности по статьям, связанным с нарушением законодательства об иностранных агентах, дискредитацией Вооруженных сил РФ, призывами к санкциям или участием в деятельности нежелательных организаций. Основанием для применения ограничений будет подтверждение МВД о том, что человек находится за границей и уклоняется от исполнения наказания.
Закон обязывает Минюст вести список лиц, в отношении которых будут применяться ограничительные меры, и размещать его на сайте министерства. Среди ограничительных мер — запрет на регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого, ограниченные права управления транспортом, отказ в оформлении кредитов и займов, а также запрет на использование электронной подписи. Банкам будет запрещено предоставлять этим лицам доступ к своему программному обеспечению для переводов, а их деньги и имущество будут заморожены.
25 августа 2026 года Минюст России запустил реестр «лиц, в отношении которых применяются временные ограничительные меры», разместив его на своем сайте. На момент запуска платформа функционирует в тестовом режиме, и в ней есть одна вымышленная карточка с данными, включая ФИО, дату и место рождения, ИНН, СНИЛС и реквизиты рублевого счета для получения доходов на территории России.