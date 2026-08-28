«Яблоко» сняли с выборов в заксобрания Калининградской и Свердловской областей

В Свердловском облсуде представитель реготделения ЛДПР Андрей Еланцев заявил, что кандидаты от «Яблока», публикуя агитацию в запрещенных соцсетях, злоупотребили свободой массовой информации, а также нарушили авторские права Сбербанка, SberPay и Ozon-банка, разместив в своем Telegram-канале ссылку на графическую инструкцию по перечислению пожертвований, так как логотипы этих организаций использованы без разрешения.

Господин Еланцев добавил, что вынесенное ранее Верховным судом (ВС) решение об отмене регистрации списка «Яблока» в нижнюю палату должно быть применено и к списку на выборах в заксобрание Среднего Урала, поскольку агитация партии использовалась для достижения результата «как на федеральном, так и на региональном уровне». По его словам, в итоге расходы на региональной кампании, произведенные помимо избирательного фонда, значительно превысили допустимые 5% от него, или 10 млн руб. ВС, напомним, установил, что общая стоимость размещенных в соцсетях и мессенджерах публикаций «Яблока» составила 27,8 млн руб.

Схожие аргументы прозвучали и в Калининградском облсуде, где снятия «Яблока» добивались «Коммунисты России». На процессе их представлял исполнительный директор регионального отделения «Русской общины» Максим Макаров, который также ссылался на активность «Яблока» в запрещенных социальных сетях и нарушения авторских прав. Представитель избирательной комиссии области требование истцов поддержал, а прокурор согласился с тем, что действия «яблочников» ставят партию в неравное положение с другими.

Подробнее — в материале «Регионы от "Яблока" недалеко падают».