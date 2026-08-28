«Акрон» преткновения

Шестой тур чемпионата России открыл матч, в котором идущий в топ-тройке ЦСКА неожиданно сыграл в Самаре вничью — 2:2 — с оказавшимся зубастым аутсайдером «Акроном».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Потеря Матвея Кисляка (слева), кажется, стала одной из причин не очень удачной игры ЦСКА против «Акрона»

Фото: Юрий Стрелец / РИА Новости Потеря Матвея Кисляка (слева), кажется, стала одной из причин не очень удачной игры ЦСКА против «Акрона»

Фото: Юрий Стрелец / РИА Новости

Удивительно, но это был первый для ЦСКА выездной матч в нынешнем чемпионате. И начался он так, что человек, знакомый с ситуацией в турнирной таблице, должен был горько вздохнуть: ну да, как и предполагалось, ничего интересного тут не дождаться. Гранд, который идет третьим и до сих пор выглядел так, что даже как-то странно сомневаться в том, что собирается бороться именно за медали, причем, может быть, и поценнее бронзовых, потихоньку раскатывает соперника, осевшего на самом дне. С чувством, с толком, с расстановкой раскатывает. Видно, что, если захочет поднажать, замученному травмами футболистов основы «Акрону», и так-то с виду какому-то неловкому, слегка растерянному, будет совсем трудно. Один раз от верного гола его после удара головой чуть ли не в упор избавили голкипер Виталий Гудиев в паре со стойкой. Во второй раз спастись не удалось.

Необходимый ЦСКА взрыв выдал Кирилл Глебов.

Когда он разбежался на левом фланге, казалось, что вряд ли из этого его спринта выйдет что-то путное. Плечистый Владислав Бардыбахин был не просто рядом, а имел небольшой запас. И корпус сопернику вроде бы поставил грамотно — так, что компактный Глебов отскочил от него, как целлулоидный шарик от теннисного стола. Но, как ни странно, армеец и после этого не выключился, мяч забрал. А через мгновение Бардыбахин, осознав, что все-таки поразительно юркого оппонента упустил, наблюдал за тем, как тот выдает изумительную передачу — мягкую, под несущегося к линии вратарской Лусиано Гонду. А перед Гонду был распахнутый настежь створ.

Ситуация намекала на такое же приятное для ЦСКА продолжение. А оно между тем, вопреки ощущениям, вышло чудовищно неудачным. Первой бедой была потеря Матвея Кисляка: на скамейку, захромав, побрел игрок, у которого особая роль в армейской полузащите. По важности с ним никто не сравнится. И сразу после этого пришла беда вторая.

Со стороны эпизод представлялся не сулящим никакой опасности для ЦСКА. Он раскручивал атаку от своих ворот через опустившегося поглубже Ивана Облякова. Но пас оказался не слишком удобным, и Обляков так себе обработал мяч. В общем, получился подарок соперникам, которые дарителей за щедрость не простили. Жилсон Беншимол, главный акроновский живчик, ворвался в штрафную, а, остановив его, армейцы не уследили за подключившимся с края защитником Йомаром Рочей. Как-то прочувствовал, как именно поддержать форварда.

Счет сравнялся, а «Акрон» внезапно сбросил с себя аутсайдерские одежки.

Таких наглых, все время пытающихся лезть вперед аутсайдеров ведь не бывает. Хозяев подводила привычка залезать в офсайд. Были бы чуть аккуратнее, терпеливее, могли бы ЦСКА до перерыва покусать.

Во втором тайме тольяттинская страсть никуда не исчезла. Беншимол по-прежнему носился по полю как угорелый и по-прежнему никак не мог с этим своим темпом совладать, запарывая перспективные выпады. ЦСКА, впрочем, в конце концов сам помог ему. Теперь армейцы — Кирилл Данилов и Матеус Алвис — по полной программе начудили уже внутри собственной штрафной. Стефан Лончар, видимо, сам не поверил, что после заковыристых рикошетов ему достался мяч, который, по идее, никак достаться не мог. Но Беншимола, рванувшего к одиннадцатиметровой отметке, он разглядел моментально. Дальше был жестокий расстрел армейского вратаря Владислава Торопа от форварда «Акрона».

ЦСКА отыгрался благодаря брошенному тренером Дмитрием Игдисамовым в бой во втором тайме Энрике Карму. Забираться в тылы «Акрона» армейцам не удавалось, а Карму и пытаться не стал — изумительно пальнул в девятку с пары десятков метров. Ничьей армейцам было, конечно, мало, но Гудиев вышел победителем в поединке с Гонду. «Акрон», уже успевший до этого насолить ЦСКА, одолев его в кубковом матче, снова отнял у московского клуба очки, лишив его шансов в этом туре обойти идущий вторым вслед за лидером «Краснодаром» «Спартак». Армейцы сравнялись с последним по набранным баллам, но у спартаковцев в воскресенье матч с «Оренбургом».

Алексей Доспехов