Топ-менеджер ТГК-2 Марат Дураев арестован по обвинению в превышении полномочий

Кировский суд Ярославля 28 августа рассмотрел ходатайство областного управления ФСБ об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей первому заместителю генерального директора ПАО ТГК-2 Марату Дураеву. В суде сообщили, что господин Дураев обвиняется в шести эпизодах превышения должностных полномочий, совершенного по предварительному сговору из корыстных побуждений (п. п. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). В итоге ходатайство было удовлетворено, энергетик арестован до 15 октября.

По данным “Ъ”, это уголовное дело стало частью большого расследования злоупотреблений в энергетической сфере, которое на протяжении последних месяцев ведут сотрудники управления «П» (курирует промышленность) Службы экономической безопасности ФСБ. В частности, в его рамках, как рассказывал “Ъ”, ранее были задержаны по обвинению в получении взяток трое топ-менеджеров ООО «Газпром энергохолдинг», являющегося крупнейшим в России владельцем электроэнергетических активов. Что касается расследования злоупотреблений в ТГК-2, то первый обвиняемый появился в нем весной этого года, когда сотрудники ФСБ задержали, а суд арестовал заместителя гендиректора по ресурсообеспечению и логистике ПАО Наталью Скибо. Ей, как и господину Дураеву, инкриминировали ч. 3 ст. 286 УК РФ.

Территориальная генерирующая компания №2 (ТГК-2) создана в 2005 году, объединила генерирующие предприятия Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской и Ярославской областей. Относится к предприятиям критической инфраструктуры, отвечает за поставку электричества и тепловой энергии миллионам потребителей. Головной офис находится в Ярославле.

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