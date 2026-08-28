Закупкам жестко сгенерировали стоимость

Как стало известно “Ъ”, сотрудники ФСБ раскрыли масштабную схему манипуляций с ценами при заключении контрактов в крупной генерирующей компании ПАО ТГК-2. В рамках расследования взят под стражу первый заместитель гендиректора предприятия Марат Дураев. По данным следствия, он и другие топ-менеджеры ТГК-2 заранее завышали стоимость самой разнообразной продукции, предназначенной для деятельности компании,— от средств индивидуальной защиты до угля, согласовывали ее с потенциальными поставщиками, после чего заключались контракты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первого заместителя гендиректора ПАО ТГК-2 Марата Дураева силовики считают участником масштабных манипуляций с ценами при заключении компанией контрактов

Фото: Пресс-служба ярославского областного суда Первого заместителя гендиректора ПАО ТГК-2 Марата Дураева силовики считают участником масштабных манипуляций с ценами при заключении компанией контрактов

Фото: Пресс-служба ярославского областного суда

Кировский суд Ярославля 28 августа рассмотрел ходатайство областного управления ФСБ об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей первому заместителю генерального директора ПАО ТГК-2 Марату Дураеву. В суде сообщили, что господин Дураев обвиняется в шести эпизодах превышения должностных полномочий, совершенного по предварительному сговору из корыстных побуждений (п. п. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). В итоге ходатайство было удовлетворено, энергетик арестован до 15 октября.

Территориальная генерирующая компания №2 (ТГК-2) создана в 2005 году, объединила генерирующие предприятия Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской и Ярославской областей. Относится к предприятиям критической инфраструктуры, отвечает за поставку электричества и тепловой энергии миллионам потребителей. Головной офис находится в Ярославле.

По данным “Ъ”, это уголовное дело стало частью большого расследования злоупотреблений в энергетической сфере, которое на протяжении последних месяцев ведут сотрудники управления «П» (курирует промышленность) Службы экономической безопасности ФСБ. В частности, в его рамках, как рассказывал “Ъ”, ранее были задержаны по обвинению в получении взяток трое топ-менеджеров ООО «Газпром энергохолдинг», являющегося крупнейшим в России владельцем электроэнергетических активов. Что касается расследования злоупотреблений в ТГК-2, то первый обвиняемый появился в нем весной этого года, когда сотрудники ФСБ задержали, а суд арестовал заместителя гендиректора по ресурсообеспечению и логистике ПАО Наталью Скибо. Ей, как и господину Дураеву, инкриминировали ч. 3 ст. 286 УК РФ.

По предварительным данным, преступления, которые ставят в вину господину Дураеву, были совершены в 2025–2026 годах и касались закупок, произведенных генерирующей компанией. Причем в материалах фигурируют не только Марат Дураев, который, по версии следствия, отдавал изначальные распоряжения, и госпожа Скибо, но и еще ряд топ-менеджеров ПАО, которые имели отношение к заключению контрактов, вели переговоры и ставили свои подписи на документах.

По данным “Ъ”, поставки, о которых идет речь в уголовном деле, касались самых разных видов товаров, закупаемых для нужд ПАО. В первом эпизоде, например, речь идет о поставке серной кислоты для подведомственных ТГК-2 предприятий. Сумма контракта составила около 21,3 млн руб., что, по версии следствия, было выше реальной цены почти на 6,7 млн руб. При этом, говорится в деле, господин Дураев распорядился обеспечить победу определенной компании, с которой расценки были согласованы. В итоге и сама кислота не была поставлена в полном объеме: дефицит составил 4,8 млн руб.

Самый крупный по размеру ущерба эпизод касается контракта с АО «Русский уголь» на поставку каменного угля для нужд ПАО ТГК-2 на сумму 12,8 млрд руб.

С поставщиком, отмечается в деле, имелась договоренность, что ему создадут «преимущественные условия»: в техзадание конкурса и начальную минимальную стоимость закупки были внесены данные, заранее обеспечивающие победу. Распоряжение об этом, по данным силовиков, также отдал господин Дураев. По его же указанию закупленный бурый уголь марки Б3, не соответствующий техдокументации, был в межотопительный период использован для опытно-промышленного сжигания на Северодвинской ТЭЦ-1.

Два эпизода дела связаны с поставкой спецодежды и спецобуви для сотрудников ПАО. В первом случае контракт был заключен с ООО «Орловская мануфактура», и, по подсчетам следствия, стоимость товара была завышена с 79,7 млн руб. до 95 млн руб. Правда, на этот раз довести преступный умысел до конца не удалось, так как отвечавшая за исполнение контракта госпожа Скибо уехала «по семейным обстоятельствам» в столицу, а когда она вернулась, поставщика уже заменили на ООО «Ярославль-Восток-Сервис», с которым заключили новый договор. В итоге, по оценке экспертов, завышение цены составило 36,1 млн руб. При закупке же спецобуви — ботинок и утепленных сапог — цена, как подсчитало следствие, оказалась выше реальной на 46,6 млн руб.

Упоминаются в деле также контракты на поставку средств индивидуальной защиты (здесь стоимость контракта необоснованно взлетела на 12,6 млн руб.) и «специальной одежды, специальной обуви, стойкой к воздействию электрической дуги» (завышение на 16 млн руб.), причем в последнем случае почти на 11 млн руб. товар так и не был поставлен.

ПАО ТГК-2 информацию в деле господина Дураева не комментирует.

Сергей Сергеев; Алла Чижова, Ярославль