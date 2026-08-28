Интерес к поездкам на ВЭФ снизился в полтора раза
Спрос со стороны деловых туристов на поездки на Восточный экономический форум (ВЭФ) за год сократился в полтора раза, подсчитали в «OneTwoTrip для бизнеса». В Trivio отметили снижение количества гостиничных бронирований во Владивостоке на даты проведения форума на 23% за год. В «Аэроклубе» (крупнейший игрок рынка делового туризма) говорят о снижении спроса на авиабилеты во Владивосток на время ВЭФ на 26% за год, количества забронированных ночей — на 27%.
ВЭФ проходит во Владивостоке с 2015 года. Организатором выступает фонд «Росконгресс» при поддержке правительства. В 2025 году участие в мероприятии приняли 7,3 тыс. человек. Было подписано 358 соглашений на 6,5 трлн руб. В этом году ВЭФ будет проходить 1–4 сентября. Количество гостей пока не называлось. В «Росконгрессе» говорят, что участие подтвердили более 70 стран.
Подробнее — в материале «Ъ» «Бизнес облетает форум»
Активность деловых туристов в целом сократилась на 5–15% год к году в январе—июне 2026 года, что связано с общим охлаждением экономики и стремлением бизнеса сократить расходы на поездки по стране. Спад на рынке делового туризма также наблюдался в 2025 году, когда количество бизнес-поездок по России сократилось на 8%, в том числе из-за общего падения деловой активности и негативных макроэкономических процессов.
Компании оптимизируют бюджеты, сокращая число делегатов и продолжительность их пребывания на мероприятиях, а также выбирая более бюджетные варианты транспорта и снижая категории отелей. Средняя стоимость перелетов по России в экономклассе для бизнеса в январе—июне 2026 года выросла на 8% год к году, а в бизнес-классе — на 16%, что также влияет на снижение спроса. Рост цен на услуги происходит в условиях увеличения общей фискальной нагрузки на бизнес.
Похожая ситуация наблюдалась на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2026 году, где интерес бизнеса к поездкам сократился на 20–30%, а количество запланированных командировок — на 28%. На ПМЭФ в 2025 году число бронирований отелей деловыми туристами также оказалось на 15% меньше, чем годом ранее, что объяснялось оптимизацией бюджетов компаний и резким ростом стоимости размещения.