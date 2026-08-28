Бизнес облетает форум

Агентства делового туризма зафиксировали снижение спроса со стороны бизнеса на поездки на Восточный экономический форум на 23–50% за год. Это объясняется общим охлаждением рынка делового туризма и стремлением компаний к сокращению расходов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Спрос со стороны деловых туристов на поездки на Восточный экономический форум (ВЭФ) за год сократился в полтора раза, подсчитали в «OneTwoTrip для бизнеса». В Trivio отметили снижение количества гостиничных бронирований во Владивостоке на даты проведения форума на 23% за год. В «Аэроклубе» (крупнейший игрок рынка делового туризма) говорят о снижении спроса на авиабилеты во Владивосток на время ВЭФ на 26% за год, количества забронированных ночей — на 27%.

ВЭФ проходит во Владивостоке с 2015 года. Организатором выступает фонд «Росконгресс» при поддержке правительства. В 2025 году участие в мероприятии приняли 7,3 тыс. человек. Было подписано 358 соглашений на 6,5 трлн руб. В этом году ВЭФ будет проходить 1–4 сентября. Количество гостей пока не называлось. В «Росконгрессе» говорят, что участие подтвердили более 70 стран.

Аналитики Trivio отмечают, что Владивосток в период форума чаще всего посещают представители энергетического и химического секторов. Следом идут инфраструктуры, девелоперские и инвестиционные компании. Существенную долю бронирований в этом году также формируют военно-патриотические, оборонно-ориентированные организации, представители СМИ и информагентств.

Охлаждение интереса к ВЭФ сопровождается общим снижением рынка делового туризма, которое наблюдается с прошлого года.

В январе—июне 2026 года интерес к деловым поездкам по России сократился на 15%, за границу — на 12%, отмечали ранее в «Аэроклубе». Деловая мобильность — один из индикаторов экономической активности, и ее уменьшение выглядит закономерным в контексте общей экономической ситуации (см. “Ъ” от 20 июля).

Хотя руководитель «OneTwoTrip для бизнеса» Степан Мастрюков считает, что охлаждение к ВЭФ — локальное снижение спроса на конкретное мероприятие. Интерес деловых туристов к дальневосточным регионам в целом на осень, по его словам, вырос. «Вместо краткосрочных и сильно переоцененных поездок в дни форума компании предпочитают равномерно распределять командировки»,— рассуждает господин Мастрюков.

В «Аэроклубе» также говорят о растущем внимани бизнеса к тревел-бюджетам. Управляющий партнер Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич отмечает, что основной фокус ВЭФ — инвестиции на Дальнем Востоке. А в них представители бизнеса, по его мнению, за последнее время успели разочароваться. Эксперт связывает это со сложностью реализации в регионе проектов из-за проблем с логистикой.

Управляющий директор компании «Аэроклуб» Юлия Липатова, впрочем, говорит, что количество продаж авиабилетов бизнес-класса во Владивосток на период ВЭФ сохранилось на уровне прошлого года. Это, по мнению эксперта, может указывать на интерес к поездкам на ВЭФ со стороны топ-менеджмента и сохранение общей значимости форума. Компании оптимизируют состав делегаций, но ключевые участники приезжают, считает она.

Ограниченный спрос на поездки на ВЭФ мог частично сдержать рост цен.

Средняя стоимость забронированного авиабилета во Владивосток на даты ВЭФ, согласно «OneTwoTrip для бизнеса», в этом году составила 37 тыс. руб., прибавив за год 7,3%.

Директор по маркетингу «Суточно.ру» Айрат Мусин говорит, что средняя стоимость забронированной квартиры во Владивостоке на 1–4 сентября 2026 года составила 6,4 тыс. руб. за ночь, прибавив год к году только 4%. Цена даже немного ниже, чем в среднем в городе в период «бархатного сезона», отмечает он. Оценка «Авито Путешествий» — снижение на 7% год к году, до 6,5 тыс. руб. за ночь.

В «Островке» говорят, что апартаменты и квартиры в этом году формируют 44% спроса на размещения на время ВЭФ в этом году. Во Владивостоке во время форума спрос превышает емкость гостиниц, напоминают в сервисе. 24% гостей остановятся в четырехзвездных отелях, 17% — в трехзвездных. Остальные 15% распределены между объектами с двумя звездами или вовсе без них. Средняя стоимость забронированной ночи на ВЭФ в объектах всех категорий, по данным «Островка», в этом году составляет 21 тыс. руб., прибавив год к году 10%.

Александра Мерцалова