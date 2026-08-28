Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Минобороны России отчиталось об ударе по объекту ВПК в Киевской области

Вооруженные силы России ударили беспилотниками по украинскому промышленному предприятию «Файер поинт» в Киевской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

По данным российского Минобороны, на предприятии производились и хранились химические вещества для твердотопливных ускорителей и боевых частей ракет «Фламинго».

О предыдущих ударах по объектам ВПК Украины Минобороны России отчитывалось 27 августа. Тогда были поражены промышленное предприятие «Укрдефенс Кампани» в Великой Александровке и транспортно-логистический комплекс «Равен Украина» в Броварах Киевской области.

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд