Минобороны РФ сообщило о поражении цеха по сборке БПЛА в порту Одесса
Российские военные 27 августа нанесли групповые удары по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, а также по логистическим центрам, морским портам и судам, которые используются в интересах ВСУ. В порту Одесса ВС РФ поразили цех по сборке БПЛА и семь хранилищ с имуществом военного назначения. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
В порту «Измаил» Одесской области был нанесен удар по двум резервуарам с топливом для ВСУ и танкеру, доставлявшему на Украину горюче-смазочные материалы, в момент разгрузки.
В Киевской области поразили промышленный комплекс по производству разведывательно-ударных наземных роботизированных комплексов «Лють» и наземных дистанционно управляемых модулей «Хижак». Также был поражен транспортно-логистический комплекс «Равен Украина» в городе Бровары, где хранились и распределялись комплектующие для БПЛА различного назначения, в том числе самолетного типа.
Минобороны России неоднократно сообщало об ударах по портовой инфраструктуре Украины, включая Одессу и Южный. 25 августа 2026 года Минобороны заявило об ударе беспилотниками «Герань-4 сикер» по танкеру в порту Южный и сухогрузу в порту Одесса, в результате чего на судах начались пожары.
24 августа 2026 года российские военные поразили судно с грузами военного назначения в порту Одесса, три резервуара с горюче-смазочными материалами и четыре хранилища с военным имуществом для ВСУ в порту Южный. Также в районе Одессы были атакованы два логистических центра для хранения боеприпасов, вооружения и военной техники.
С начала августа 2026 года Министерство обороны России ежедневно отчитывается об ударах по портам Украины. В период с 3 по 4 августа 2026 года российская армия нанесла удары по девяти сухогрузам и двум безэкипажным катерам ВСУ в Черном море.