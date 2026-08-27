Минобороны РФ сообщило о поражении цеха по сборке БПЛА в порту Одесса

Российские военные 27 августа нанесли групповые удары по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, а также по логистическим центрам, морским портам и судам, которые используются в интересах ВСУ. В порту Одесса ВС РФ поразили цех по сборке БПЛА и семь хранилищ с имуществом военного назначения. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

В порту «Измаил» Одесской области был нанесен удар по двум резервуарам с топливом для ВСУ и танкеру, доставлявшему на Украину горюче-смазочные материалы, в момент разгрузки.

В Киевской области поразили промышленный комплекс по производству разведывательно-ударных наземных роботизированных комплексов «Лють» и наземных дистанционно управляемых модулей «Хижак». Также был поражен транспортно-логистический комплекс «Равен Украина» в городе Бровары, где хранились и распределялись комплектующие для БПЛА различного назначения, в том числе самолетного типа.