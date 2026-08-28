В Тюменской области отменили особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор, сообщили в информационном центре правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

«Решение принято в связи со стабилизацией пожарной обстановки в Тюменской области, а также установлением климатических условий, способствующих снижению уровня пожарной опасности»,— говорится в сообщении.

Особый режим действовал в регионе с 28 апреля. На время его действия жителям запрещалось посещать леса, сжигать сухую траву и мусор, разводить костры, проводить пожароопасные работы и использовать пиротехнику.

Полина Бабинцева