Темпы роста российского финтеха в первом полугодии сократились до 9%

Рост выручки топ-100 компаний российского финтех-рынка замедлился с 16% в первом полугодии 2025 года до 9%, ее объем составил 130 млрд руб., по данным исследования Smart Ranking. По прогнозам, по итогам года рынок вырастет на 15–20%. Лидером по рыночной доле остается сегмент платежных сервисов с выручкой почти 20 млрд руб. во втором квартале 2026 года (30% рынка): он демонстрирует рост на 14% год к году.

Вместе три крупнейшие компании формируют около 26% выручки рынка, а топ-10 — более 56%, пишут авторы исследования. Лидер рынка по размеру выручки за второй квартал 2026 года — «ЮMoney»: по оценке Smart Ranking, компания заработала 7,325 млрд руб.— на 12% больше, чем годом ранее.

Лидером по темпам роста стал платежный сервис А3: его выручка увеличилась на 339% год к году, до 0,869 млрд руб., пишут авторы исследования: «Факторами роста в компании называют зрелость продукта, компании и рынка в целом». Тем не менее поддерживать прежние темпы рынку становится сложнее из-за налоговой реформы, высокой стоимости денег и подготовки к внедрению цифрового рубля, пишут в Smart Ranking.

Подробнее — в материале «Цифра идет по убывающей».