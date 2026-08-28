Темпы роста российского финтеха в первом полугодии сократились до 9%
Рост выручки топ-100 компаний российского финтех-рынка замедлился с 16% в первом полугодии 2025 года до 9%, ее объем составил 130 млрд руб., по данным исследования Smart Ranking. По прогнозам, по итогам года рынок вырастет на 15–20%. Лидером по рыночной доле остается сегмент платежных сервисов с выручкой почти 20 млрд руб. во втором квартале 2026 года (30% рынка): он демонстрирует рост на 14% год к году.
Вместе три крупнейшие компании формируют около 26% выручки рынка, а топ-10 — более 56%, пишут авторы исследования. Лидер рынка по размеру выручки за второй квартал 2026 года — «ЮMoney»: по оценке Smart Ranking, компания заработала 7,325 млрд руб.— на 12% больше, чем годом ранее.
Лидером по темпам роста стал платежный сервис А3: его выручка увеличилась на 339% год к году, до 0,869 млрд руб., пишут авторы исследования: «Факторами роста в компании называют зрелость продукта, компании и рынка в целом». Тем не менее поддерживать прежние темпы рынку становится сложнее из-за налоговой реформы, высокой стоимости денег и подготовки к внедрению цифрового рубля, пишут в Smart Ranking.
Подробнее — в материале «Цифра идет по убывающей».
В первом полугодии 2026 года объём российского финтех-рынка составил 130 млрд рублей, а темп роста выручки 100 крупнейших компаний снизился до 9% по сравнению с 16% в первом полугодии 2025 года, согласно исследованию Smart Ranking. Отмечается, что маржинальность ряда секторов, где ещё несколько лет назад рентабельность собственного капитала могла достигать 70–80%, снижается из-за роста конкуренции, законодательных изменений и высокой стоимости заёмных средств. На темпы роста финтеха также влияет введение периода охлаждения при выдаче кредитов, ужесточение макропруденциальных лимитов и подготовка к обязательной идентификации клиентов через Единую биометрическую систему. Дополнительным фактором, сдерживающим рост, является низкий аппетит к инвестициям, поскольку компании перераспределяют капитальные затраты на перевод инфраструктуры на отечественные решения.