Цифра идет по убывающей

Объем российского финтех-рынка в первом полугодии 2026 года составил 130 млрд руб., при этом темп роста выручки 100 крупнейших компаний снизился. Замедление объясняется новациями в налоговом режиме, высокой стоимостью денег и подготовкой к внедрению цифрового рубля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Рост выручки топ-100 компаний российского финтех-рынка замедлился с 16% в первом полугодии 2025 года до 9%, ее объем составил 130 млрд руб., по данным исследования Smart Ranking. По прогнозам, по итогам года рынок вырастет на 15–20%. Лидером по рыночной доле остается сегмент платежных сервисов с выручкой почти 20 млрд руб. во втором квартале 2026 года (30% рынка): он демонстрирует рост на 14% год к году (см. график).

В Smart Ranking под финтех-организациями понимают софтверные компании, которые разрабатывают ИТ-продукты в финансовой сфере.

Вместе три крупнейшие компании формируют около 26% выручки рынка, а топ-10 — более 56%, пишут авторы исследования.

Лидер рынка по размеру выручки за второй квартал 2026 года — «ЮMoney»: по оценке Smart Ranking, компания заработала 7,325 млрд руб.— на 12% больше, чем годом ранее.

компания заработала 7,325 млрд руб.— на 12% больше, чем годом ранее. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидером по темпам роста стал платежный сервис А3: его выручка увеличилась на 339% год к году, до 0,869 млрд руб., пишут авторы исследования: «Факторами роста в компании называют зрелость продукта, компании и рынка в целом».

Тем не менее поддерживать прежние темпы рынку становится сложнее из-за налоговой реформы, высокой стоимости денег и подготовки к внедрению цифрового рубля, пишут в Smart Ranking.

«Рост сектора происходит уже с высокой базы, между тем маржинальность ряда секторов, где еще несколько лет назад ROE мог достигать 70–80%, снижается на фоне роста конкуренции, законодательных изменений и высокой стоимости заемных средств»,— говорит гендиректор инвестиционной компании «Свой Капитал» (входит в финтех-группу СВОЙ) Евгений Асламов.

На темпы роста финтеха влияет введение периода охлаждения при выдаче кредитов и крупных займов, ужесточение макропруденциальных лимитов, подготовка к обязательной идентификации клиентов через Единую биометрическую систему, а также переход банков и МФО на подтверждение доходов через государственные цифровые сервисы, добавляет финансовый директор «Сравни» Артем Харченко: «Все это требует от участников рынка перестраивать процессы и сдерживает прежние темпы роста». Дополнительным сдерживающим фактором является «низкий аппетит к инвестициям, так как компании параллельно занимаются переводом инфраструктуры на отечественные решения, что перераспределяет капитальные затраты в ущерб более маржинальных инвестиций», добавляет руководитель управления стратегии, исследований и аналитики ассоциации «ФинТех» Марианна Данилина.

Замедление связано с постепенным взрослением самого финтех-рынка, считает директор стратегических направлений ДАР (входит в ГК «КОРУС Консалтинг») Роман Таранов.

«Проникновение безналичных платежей уже высокое, крупнейшие экосистемы накопили значительную клиентскую базу, поэтому маржинальность подключения каждого нового пользователя снижается». Он добавляет, что компаниям приходится искать дополнительную выручку за счет сервисов «вокруг трансакции»: автоматизация типовых процедур, аналитика, программы лояльности, кредитные и другие встроенные финансовые продукты.

В перспективе сегмент будут развивать цифровизация бизнеса, AI и аналитика платежных данных, а также встроенные финансовые сервисы — BaaS, говорит собеседник “Ъ” на финансовом рынке: «Банкинг и платежи все чаще встраиваются в привычные сервисы — например, маркетплейсы, логистику и решения для предпринимателей. Поэтому финансовые компании развивают не только расчеты, но и инструменты для автоматизации, безопасности и управления бизнесом».

Алексей Жабин, Юлия Пославская