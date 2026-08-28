Продажи шоколада сократились за год на 9%

Розничные продажи шоколадных плиток в январе—июне 2026 года в натуральном выражении сократились на 9% год к году, подсчитали в NTech. Это самое выраженное снижение среди всех категорий кондитерских изделий. На втором месте торты и пироги, потерявшие за год 4% спроса. Аналогичный спад показали мягкие мучные изделия. Интерес к конфетам снизился на 3%. Спрос на кондитерские изделия в целом уменьшился на 2%. В «Платформе ОФД» (оператор фискальных данных) отметили снижение продаж шоколада в январе—августе на 2% год к году.

Зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов говорит об общем снижении интереса потребителей к кондитерской продукции. Люди в целом стали более рационально подходить к тратам и переключаться на более бюджетные альтернативы в разных категориях товаров, поясняет он. В российском Mondelez говорят, что в начале года сохранялась тенденция к снижению продаж в отдельных категориях кондитерских изделий, объясняемая в том числе снижением покупательной способности населения. Но с июня спрос в крупной рознице начал восстанавливаться.

Подробнее — в материале «Ъ» «Горькая участь сладкого»