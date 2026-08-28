Продажи шоколада сократились за год на 9%
Розничные продажи шоколадных плиток в январе—июне 2026 года в натуральном выражении сократились на 9% год к году, подсчитали в NTech. Это самое выраженное снижение среди всех категорий кондитерских изделий. На втором месте торты и пироги, потерявшие за год 4% спроса. Аналогичный спад показали мягкие мучные изделия. Интерес к конфетам снизился на 3%. Спрос на кондитерские изделия в целом уменьшился на 2%. В «Платформе ОФД» (оператор фискальных данных) отметили снижение продаж шоколада в январе—августе на 2% год к году.
Зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов говорит об общем снижении интереса потребителей к кондитерской продукции. Люди в целом стали более рационально подходить к тратам и переключаться на более бюджетные альтернативы в разных категориях товаров, поясняет он. В российском Mondelez говорят, что в начале года сохранялась тенденция к снижению продаж в отдельных категориях кондитерских изделий, объясняемая в том числе снижением покупательной способности населения. Но с июня спрос в крупной рознице начал восстанавливаться.
Подробнее — в материале «Ъ» «Горькая участь сладкого»
Падение продаж шоколада в России продолжается уже два с половиной года: по итогам 2024 года, по данным «Нильсен», они сократились на 7,1% в натуральном выражении, а в конце 2025 года NTech оценивал спад в 15%. Основной причиной такого тренда был опережающий рост цен из-за дорожающих на мировом рынке какао-бобов.
За два года розничная стоимость шоколада, согласно Росстату, выросла на 49,5%, что привело к снижению потребления и переориентации покупателей на более доступные альтернативы, такие как покрытое шоколадом печенье и шокопаи. Производители вынуждены корректировать объемы выпуска, и, по данным Росстата, в январе—апреле в России было выпущено 80,5 тонны упакованного шоколада, что на 12,7% меньше год к году.
Зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов считает рост цен ключевым фактором падающего потребления, отмечая, что помимо стоимости какао-бобов растут и другие составляющие продукта, такие как электроэнергия, упаковочные материалы и молочная продукция. В феврале 2026 года оптовые цены на шоколад составляли в среднем 765,5 руб. за 1 кг, что значительно выше 524,3 руб. годом ранее, розничные цены выросли с 1,04 тыс. руб. до 1,32 тыс. руб. за 1 кг.