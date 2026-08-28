Ду ю спик рашен?

Свердловский Роспотребнадзор нашел почти 600 нарушений закона о русификации публичной информации. Пока ни одного штрафа за это выдано не было: большинству предпринимателей выписали предостережения. В отношении троих ведомство обратилось в суд с требованием включить информацию в реестр запрещенной к распространению в интернете. Представители сферы маркетинга отмечают, что после введения новых правил часть брендов выбирает зарегистрировать англоязычный товарный знак, а часть прибегает к ребрендингу для соблюдения новых законодательных норм.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Степан Кулинич / Коммерсантъ Фото: Степан Кулинич / Коммерсантъ

В Свердловской области региональный Роспотребнадзор выявил 591 нарушение требований закона о русификации публичной информации, сообщили «Ъ-Урал» в ведомстве. Региональное управление выдало 587 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований и 477 рекомендаций по их соблюдению. Самым частым нарушением в ведомстве назвали использование в названиях на вывесках, на сайтах и в карточках товаров на маркетплейсах английских слов. Помимо этого, компании часто использовали в вывесках транслитерации или слова-англицизмы, которые не зафиксированы в словаре иностранных слов, что также считается нарушением.

Свердловский Роспотребнадзор составил один протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.8 КоАП (нарушение права потребителя на получение необходимой и достоверной информации), а еще в отношении трех сайтов подал заявления в суд с требованием включить информацию в реестр запрещенной к распространению в интернете.

«Подача Роспотребнадзором заявлений о признании информации запрещенной — это прямой запуск механизма принудительной блокировки интернет-страниц через Роскомнадзор»,— считает ведущий юрист юридической фирмы Intellect Евгений Комолов.

По его словам, федеральный закон «Об информации» запрещает публиковать сведения, за распространение которых предусмотрена административная ответственность.

«Чтобы ограничить доступ к информации, нарушающей закон, Роспотребнадзор обращается с административным иском в суд. На основании судебного решения Роскомнадзор вносит адрес страницы (URL или домен) в Единый реестр запрещенных сайтов и направляет операторам связи требование о блокировке»,— добавил юрист.

В России с 1 марта действует Федеральный закон от 24 июня 2025 года № 168-ФЗ. Он вносит поправку в Закон о защите прав потребителей. Новая ст. 10.1 предусматривает, что размещенные публично сведения должны быть на русском языке. Это касается вывесок, навигации, меню, сайтов организаций, а также названий жилых комплексов. Закон принят Госдумой в июне 2025 года для того, чтобы защитить русский язык. Инициаторами поправки выступила группа депутатов из «Единой России» (в том числе экс-глава комитета по культуре Елена Ямпольская).

«Наиболее активно сейчас перестраиваются крупный ритейл, девелоперы, общепит и сетевой сервис — прежде всего те, у кого много физических точек и большое количество носителей»,— сказал вице-президент «АКАР Урал» Василий Рубан. По его словам, зачастую просто заменить слово в готовой айдентике не получается, поскольку меняется его длина, иерархия надписей, иногда и вся композиция. Поэтому многим компаниям для соблюдения требований фактически требуется редизайн.

«Роспотребнадзор уже публично разъясняет новые требования и прямо указывает на возможность ответственности по статье 14.8 КоАП за нарушение права потребителя на информацию. При этом сами правила действуют только с 1 марта 2026 года, поэтому устойчивой и единообразной практики по спорным дизайнерским кейсам пока объективно немного»,— сказал господин Рубан.

«Когда только вышла новая редакция закона, часть клиентов с англоязычными вывесками действительно всполошилась. К нам поступали запросы на расчет стоимости полной замены конструкций. Однако до реального демонтажа дело доходит редко: бизнес начал активно консультироваться и разбираться в нюансах»,— сказала исполнительный директор рекламно-производственной компании «Полигон-медиа» Марианна Хаджис. Она напомнила, что англоязычное название можно использовать, если это зарегистрированный товарный знак, поэтому многие предприниматели пошли по пути узаконивания существующих названий, а не ребрендинга.

Но и с товарными знаками возникает сложность, говорит директор по брендингу и партнер дизайн-агентства «Панки» Ирина Осадчева. По ее словам, их регистрация занимает много времени, поэтому компании одновременно пытаются решать и юридические, и брендинговые задачи.

При этом не все предприниматели готовы тратить деньги на ребрендинг и замену вывески — по данным компаний-производителей, она может стоить около 100 тыс. руб. В социальных сетях огласку получил пример кофейни из Златоуста (Челябинская область), владелец которой ради экономии заменил название кофейни «Love» на «Олег», переставив и перевернув буквы в названии.

Анна Капустина