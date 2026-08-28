В Китае сняли с должностей двух высокопоставленных генералов

Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей принял решение снять с занимаемых должностей двух высокопоставленных военных. Как сообщает South China Morning Post, своих постов лишились генерал Чжан Юся, который был зампредседателя Центрального военного совета КНР (ЦВС), и генерал-полковник Лю Чжэньли, начальник Объединенного штаба ЦВС.

Оба генерала имеют длинный послужной список, реальный боевой опыт и множество наград. При этом Чжан Юся был самым высокопоставленным кадровым офицером в военном руководстве КНР, долгое время считался доверенным лицом китайского лидера Си Цзиньпина и его правой рукой.

В январе 2026 года оба генерала были арестованы по подозрению в «серьезных дисциплинарных нарушениях и нарушениях закона». Как правило, под такими формулировками в Китае подразумевают коррупцию. В официальных заявлениях тогда уточнялось, что генералы «серьезно предали доверие и ожидания ЦК КПК и ЦВС, грубо попрали и подорвали систему ответственности председателя ЦВС, способствовали возникновению серьезных политических и коррупционных проблем, подрывавших абсолютное руководство партии над армией и угрожавших основам правления партии, серьезно повредили имиджу и престижу ЦВС и повлияли на политическую и идеологическую основу единства среди всех офицеров и солдат». После начала расследования генералов исключили из партии, но до сегодняшнего дня формально не снимали с должностей в ЦВС.

Алена Миклашевская