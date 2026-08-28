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В Тобольске запретят полеты БПЛА 1 сентября и в дни выборов

В Тобольске (Тюменская область) введут временный запрет на полеты беспилотных летательных аппаратов 1 сентября, а также 18, 19 и 20 сентября. Ограничения связаны с проведением мероприятий с массовым участием граждан, сообщили в администрации города.

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

«Это необходимая мера для обеспечения общественной безопасности и правопорядка. Просим жителей и гостей города с пониманием отнестись к ограничениям и не нарушать установленные правила»,— говорится в сообщении.

Полина Бабинцева

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