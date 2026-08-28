«Почта России» сократила чистый убыток на более чем 14 млрд рублей

Выручка «Почты России» за первую половину 2026 года выросла на 1,6%, до 108,9 млрд руб. Общий совокупный убыток компании составил 10,1 млрд руб. против 24,9 млрд руб. годом ранее. Скорректированный показатель операционной прибыли (EBITDA) вырос на 9,5 млрд руб. и достиг 2,5 млрд руб. Чистый долг компании за первое полугодие увеличился на 11%, до 197 млрд руб.

«В марте 2026 года были повышены тарифы на доставку почтовых отправлений, что позволило увеличить выручку группы во втором квартале 2026 года на 14% по сравнению с первым кварталом 2026 года, а также сократить убытки от операционной деятельности»,— говорится в примечаниях к отчетности компании. Кроме того, там указано, что руководство компании ожидает, что меры поддержки, утвержденные новым федеральным законом, окажут положительное влияние на ее финансовое состояние.

Ранее “Ъ” писал, что одной из мер поддержки «Почты России» может стать докапитализация для снижения долга компании. Речь идет о сумме, за счет которой можно покрыть до половины долга.

В компании отмечают рост выручки от грузоперевозок на 44% год к году. «Благодаря масштабированию пилотных проектов по диверсификации услуг для российских маркетплейсов выручка от услуг хранения и фулфилмента выросла на 148%, а от выдачи ECOM-заказов — на 235%»,— говорит пресс-служба компании.

«Усиление коммерческих направлений позволяет "Почте" самостоятельно субсидировать социальные услуги, добиваясь сохранения положительного уровня операционной прибыли. Для нас остается приоритетной задачей обеспечивать равный доступ к услугам "Почты" всех жителей страны»,— приводит пресс-служба слова гендиректора «Почты России» Михаила Волкова.

Алексей Жабин