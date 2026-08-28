«Почта России» сократила чистый убыток на более чем 14 млрд рублей
Выручка «Почты России» за первую половину 2026 года выросла на 1,6%, до 108,9 млрд руб. Общий совокупный убыток компании составил 10,1 млрд руб. против 24,9 млрд руб. годом ранее. Скорректированный показатель операционной прибыли (EBITDA) вырос на 9,5 млрд руб. и достиг 2,5 млрд руб. Чистый долг компании за первое полугодие увеличился на 11%, до 197 млрд руб.
«В марте 2026 года были повышены тарифы на доставку почтовых отправлений, что позволило увеличить выручку группы во втором квартале 2026 года на 14% по сравнению с первым кварталом 2026 года, а также сократить убытки от операционной деятельности»,— говорится в примечаниях к отчетности компании. Кроме того, там указано, что руководство компании ожидает, что меры поддержки, утвержденные новым федеральным законом, окажут положительное влияние на ее финансовое состояние.
Ранее “Ъ” писал, что одной из мер поддержки «Почты России» может стать докапитализация для снижения долга компании. Речь идет о сумме, за счет которой можно покрыть до половины долга.
В компании отмечают рост выручки от грузоперевозок на 44% год к году. «Благодаря масштабированию пилотных проектов по диверсификации услуг для российских маркетплейсов выручка от услуг хранения и фулфилмента выросла на 148%, а от выдачи ECOM-заказов — на 235%»,— говорит пресс-служба компании.
«Усиление коммерческих направлений позволяет "Почте" самостоятельно субсидировать социальные услуги, добиваясь сохранения положительного уровня операционной прибыли. Для нас остается приоритетной задачей обеспечивать равный доступ к услугам "Почты" всех жителей страны»,— приводит пресс-служба слова гендиректора «Почты России» Михаила Волкова.
В 2025 году «Почта России» сократила чистый убыток на 9% до 18,7 млрд руб. по сравнению с 2024 годом, тогда как выручка уменьшилась на 1,8% до 215 млрд руб. Гендиректор «Почты России» Михаил Волков сообщил в августе 2026 года, что компания изменила операционную траекторию для снижения чистого долга, который по итогам 2025 года составил 107,8 млрд руб.
В марте 2026 года «Опора России» пыталась убедить власти смягчить законопроект о поддержке «Почты России», который предлагал ужесточить условия работы для частных операторов доставки, установив минимальный размер собственных средств и повысив стоимость лицензий. В феврале 2026 года Минцифры предложило законопроект о создании фонда для модернизации почтовых отделений в селах и труднодоступных регионах, который должен пополняться за счет отчислений операторов доставки. Летом 2026 года правительственный законопроект о модернизации и мерах поддержки «Почты России» был принят в первом чтении.