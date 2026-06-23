«Почте России» могут выделить средства для покрытия половины суммы долга

Одной из мер поддержки «Почты России» может стать докапитализация для снижения долга компании, рассказал “Ъ” источник, знакомый с ходом обсуждения инициативы. Речь идет о сумме, за счет которой можно покрыть до половины долга компании, уточнил он. Также обсуждается и реструктуризация долга компании. В «Почте России» отказались от комментариев.

По итогам 2025 года долг АО «Почта России» по МСФО составил 126,5 млрд руб., увеличившись на 0,3%. Выручка компании выросла на 0,1%, до 229,8 млрд руб. Убыток от операционной деятельности сократился на 5,1%, до 12,7 млрд руб., но чистый убыток вырос на 36,9% — до 23,4 млрд руб.

Докапитализация рассматривается в рамках пакета мер поддержки «Почты России», разработанного правительством. Законопроект разрабатывался под руководством вице-премьера — главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко. 23 июня депутаты Госдумы приняли в первом чтении правительственный законопроект о поддержке компании, которым предлагается ввести электронные платежки через «Госуслуги», цифровые почтовые ящики для обмена юридически значимыми письмами онлайн.

«Почта России» получит возможность привлекать сторонних подрядчиков для обработки и доставки отправлений, а также принимать и доставлять заявления на «Госуслугах» и результаты их предоставления и др.

Кроме того, по данным “Ъ”, планируется индексация тарифов на традиционные услуги почтовой связи, доставку пенсий наличными (на которые приходится около 20% от всех пенсий), электронные заказные письма и электронную доставку.

«Текущая редакция документа направлена на повышение устойчивости почтовой инфраструктуры и сохранение доступности универсальных почтовых и социальных услуг для граждан независимо от места проживания»,— сказали “Ъ” в аппарате Дмитрия Григоренко.

Сейчас у «Почты России» 36,1 тыс. отделений, 75% из которых приходится на малые населенные пункты. В год компания осуществляет 3 млрд доставок, из которых 1,7 млрд — письма и расчеты, «Почта России» доставляет отправления в 130 тыс. населенных пунктов по всей стране.

Алексей Жабин