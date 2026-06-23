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«Почте России» могут выделить средства для покрытия половины суммы долга

Одной из мер поддержки «Почты России» может стать докапитализация для снижения долга компании, рассказал “Ъ” источник, знакомый с ходом обсуждения инициативы. Речь идет о сумме, за счет которой можно покрыть до половины долга компании, уточнил он. Также обсуждается и реструктуризация долга компании. В «Почте России» отказались от комментариев.

По итогам 2025 года долг АО «Почта России» по МСФО составил 126,5 млрд руб., увеличившись на 0,3%. Выручка компании выросла на 0,1%, до 229,8 млрд руб. Убыток от операционной деятельности сократился на 5,1%, до 12,7 млрд руб., но чистый убыток вырос на 36,9% — до 23,4 млрд руб.

Докапитализация рассматривается в рамках пакета мер поддержки «Почты России», разработанного правительством. Законопроект разрабатывался под руководством вице-премьера — главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко. 23 июня депутаты Госдумы приняли в первом чтении правительственный законопроект о поддержке компании, которым предлагается ввести электронные платежки через «Госуслуги», цифровые почтовые ящики для обмена юридически значимыми письмами онлайн.

«Почта России» получит возможность привлекать сторонних подрядчиков для обработки и доставки отправлений, а также принимать и доставлять заявления на «Госуслугах» и результаты их предоставления и др.

Кроме того, по данным “Ъ”, планируется индексация тарифов на традиционные услуги почтовой связи, доставку пенсий наличными (на которые приходится около 20% от всех пенсий), электронные заказные письма и электронную доставку.

«Текущая редакция документа направлена на повышение устойчивости почтовой инфраструктуры и сохранение доступности универсальных почтовых и социальных услуг для граждан независимо от места проживания»,— сказали “Ъ” в аппарате Дмитрия Григоренко.

Сейчас у «Почты России» 36,1 тыс. отделений, 75% из которых приходится на малые населенные пункты. В год компания осуществляет 3 млрд доставок, из которых 1,7 млрд — письма и расчеты, «Почта России» доставляет отправления в 130 тыс. населенных пунктов по всей стране.

Алексей Жабин

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История русской почты связана с ямами — почтовыми станциями, появившимися в XIII веке. Ямщики развозили как письма и грамоты, так и людей с их кладью. Для надзора над ямщиками и доставки государственных бумаг был учрежден Ямской приказ (с 1516 года), позже ставший Ямской канцелярией. Современная почтовая система в России начала формироваться при императоре Петре I

История русской почты связана с ямами — почтовыми станциями, появившимися в XIII веке. Ямщики развозили как письма и грамоты, так и людей с их кладью. Для надзора над ямщиками и доставки государственных бумаг был учрежден Ямской приказ (с 1516 года), позже ставший Ямской канцелярией. Современная почтовая система в России начала формироваться при императоре Петре I

Фото: Государственный Русский Музей

В XV-XVI веках сеть почтовых станций уже охватывала всю территорию России. В 1781 году, помимо писем и посылок, по почте начали пересылать деньги

В XV-XVI веках сеть почтовых станций уже охватывала всю территорию России. В 1781 году, помимо писем и посылок, по почте начали пересылать деньги

Фото: РИА Новости

В 1917-1932 годах в РСФСР, затем в СССР действовал Народный комиссариат почт и телеграфов. В 1932 году он был заменен на Народный комиссариат связи СССР, который после Великой Отечественной войны стал союзным министерством &lt;br> На фото: почтальон доставляет журнал «Огонек»

В 1917-1932 годах в РСФСР, затем в СССР действовал Народный комиссариат почт и телеграфов. В 1932 году он был заменен на Народный комиссариат связи СССР, который после Великой Отечественной войны стал союзным министерством
На фото: почтальон доставляет журнал «Огонек»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

Предприятия почты и электросвязи были объединенными, существуя сначала в составе областных и республиканских управлений связи, а затем в составе государственных предприятий связи и информатики

Предприятия почты и электросвязи были объединенными, существуя сначала в составе областных и республиканских управлений связи, а затем в составе государственных предприятий связи и информатики

Фото: Георгий Зельма / Фотоархив журнала «Огонёк»

В рамках автоматизации процесса в 1950-е годы на московском почтамте появилась машина, сортирующая посылки

В рамках автоматизации процесса в 1950-е годы на московском почтамте появилась машина, сортирующая посылки

Фото: Евгений Тиханов / Фотоархив журнала «Огонёк»

Профессия сортировщика почты востребована до сих пор. Он сортирует бандероли, письма, газеты и прочие почтовые отправления

Профессия сортировщика почты востребована до сих пор. Он сортирует бандероли, письма, газеты и прочие почтовые отправления

Фото: Евгений Тиханов / Фотоархив журнала «Огонёк»

Помимо хорошей физической формы для подъема тяжелых мешков с почтой, современному сортировщику также обязательно знание компьютера

Помимо хорошей физической формы для подъема тяжелых мешков с почтой, современному сортировщику также обязательно знание компьютера

Фото: Борис Кузьмин / Фотоархив журнала «Огонёк»

В отдаленные районы почта доставляется самолетами. Внутриобластные почтовые авиамаршруты были организованы в Якутии, Магаданской и Тюменской областях, Чукотском автономном округе, Красноярском и Камчатском краях&lt;br> На фото: почтовый самолет на Чукотке, 1950-е годы

В отдаленные районы почта доставляется самолетами. Внутриобластные почтовые авиамаршруты были организованы в Якутии, Магаданской и Тюменской областях, Чукотском автономном округе, Красноярском и Камчатском краях
На фото: почтовый самолет на Чукотке, 1950-е годы

Фото: С. Медынский / Фотоархив журнала «Огонёк»

Одной из функций почты также является доставка пожилым людям пенсии на дом

Одной из функций почты также является доставка пожилым людям пенсии на дом

Фото: Юрий Кривоносов / Фотоархив журнала «Огонёк»

Почтовую связь войск обеспечивает система полевой почты, которая в военное время превращается в военно-полевую почту&lt;br> На фото: матросы Северного флота с письмами из дома, 1980-е годы

Почтовую связь войск обеспечивает система полевой почты, которая в военное время превращается в военно-полевую почту
На фото: матросы Северного флота с письмами из дома, 1980-е годы

Фото: РИА Новости

Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России» было создано в 2002 году на базе департамента почтовой связи Министерства связи и информатизации&lt;br> На фото: почтовый вертолет Ми-2 в аэропорту Хабаровска

Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России» было создано в 2002 году на базе департамента почтовой связи Министерства связи и информатизации
На фото: почтовый вертолет Ми-2 в аэропорту Хабаровска

Фото: Коммерсантъ / Евгений Переверзев

Число сотрудников «Почты России» превышает 350 тыс. человек&lt;br> На фото: логистический центр во Внуково

Число сотрудников «Почты России» превышает 350 тыс. человек
На фото: логистический центр во Внуково

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

В 2016 году банковской группой ВТБ и «Почтой России» был создан «Почта Банк». По данным на май 2020 года, он занимает 23-е место среди российских банков по величине чистых активов (521 млрд руб.)

В 2016 году банковской группой ВТБ и «Почтой России» был создан «Почта Банк». По данным на май 2020 года, он занимает 23-е место среди российских банков по величине чистых активов (521 млрд руб.)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

В 2018 году «Почта России» провела тестовую доставку беспилотником. Груз должен был быть доставлен из почтового отделения Улан-Удэ в село Тарбагатай в 35 км от города. Полет квадрокоптера завершился аварией

В 2018 году «Почта России» провела тестовую доставку беспилотником. Груз должен был быть доставлен из почтового отделения Улан-Удэ в село Тарбагатай в 35 км от города. Полет квадрокоптера завершился аварией

Фото: Андрей Огородник / ТАСС

С 1 октября 2019 года ФГУП «Почта России» было реоганизовано в акционерное общество «Почта России»

С 1 октября 2019 года ФГУП «Почта России» было реоганизовано в акционерное общество «Почта России»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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История русской почты связана с ямами — почтовыми станциями, появившимися в XIII веке. Ямщики развозили как письма и грамоты, так и людей с их кладью. Для надзора над ямщиками и доставки государственных бумаг был учрежден Ямской приказ (с 1516 года), позже ставший Ямской канцелярией. Современная почтовая система в России начала формироваться при императоре Петре I

Фото: Государственный Русский Музей

В XV-XVI веках сеть почтовых станций уже охватывала всю территорию России. В 1781 году, помимо писем и посылок, по почте начали пересылать деньги

Фото: РИА Новости

В 1917-1932 годах в РСФСР, затем в СССР действовал Народный комиссариат почт и телеграфов. В 1932 году он был заменен на Народный комиссариат связи СССР, который после Великой Отечественной войны стал союзным министерством
На фото: почтальон доставляет журнал «Огонек»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

Предприятия почты и электросвязи были объединенными, существуя сначала в составе областных и республиканских управлений связи, а затем в составе государственных предприятий связи и информатики

Фото: Георгий Зельма / Фотоархив журнала «Огонёк»

В рамках автоматизации процесса в 1950-е годы на московском почтамте появилась машина, сортирующая посылки

Фото: Евгений Тиханов / Фотоархив журнала «Огонёк»

Профессия сортировщика почты востребована до сих пор. Он сортирует бандероли, письма, газеты и прочие почтовые отправления

Фото: Евгений Тиханов / Фотоархив журнала «Огонёк»

Помимо хорошей физической формы для подъема тяжелых мешков с почтой, современному сортировщику также обязательно знание компьютера

Фото: Борис Кузьмин / Фотоархив журнала «Огонёк»

В отдаленные районы почта доставляется самолетами. Внутриобластные почтовые авиамаршруты были организованы в Якутии, Магаданской и Тюменской областях, Чукотском автономном округе, Красноярском и Камчатском краях
На фото: почтовый самолет на Чукотке, 1950-е годы

Фото: С. Медынский / Фотоархив журнала «Огонёк»

Одной из функций почты также является доставка пожилым людям пенсии на дом

Фото: Юрий Кривоносов / Фотоархив журнала «Огонёк»

Почтовую связь войск обеспечивает система полевой почты, которая в военное время превращается в военно-полевую почту
На фото: матросы Северного флота с письмами из дома, 1980-е годы

Фото: РИА Новости

Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России» было создано в 2002 году на базе департамента почтовой связи Министерства связи и информатизации
На фото: почтовый вертолет Ми-2 в аэропорту Хабаровска

Фото: Коммерсантъ / Евгений Переверзев

Число сотрудников «Почты России» превышает 350 тыс. человек
На фото: логистический центр во Внуково

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

В 2016 году банковской группой ВТБ и «Почтой России» был создан «Почта Банк». По данным на май 2020 года, он занимает 23-е место среди российских банков по величине чистых активов (521 млрд руб.)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

В 2018 году «Почта России» провела тестовую доставку беспилотником. Груз должен был быть доставлен из почтового отделения Улан-Удэ в село Тарбагатай в 35 км от города. Полет квадрокоптера завершился аварией

Фото: Андрей Огородник / ТАСС

С 1 октября 2019 года ФГУП «Почта России» было реоганизовано в акционерное общество «Почта России»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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